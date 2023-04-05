В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина
Замглавы МИД Конуспаев: действие Римского статута МУС не распространяется на Казахстан
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
АСТАНА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана не видит препятствий для организаций визитов российского руководства, несмотря на последние решения этой судебной инстанции, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
"На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", - сказал Конуспаев РИА Новости.
Конуспаев добавил, что не существует никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне.
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"У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать", - сказал он.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.