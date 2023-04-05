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В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина - РИА Новости, 05.04.2023
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09:52 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html
В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина
В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина - РИА Новости, 05.04.2023
В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина
Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:52
2023-04-05T09:52
в мире
казахстан
россия
международный уголовный суд
владимир путин
мид казахстана
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АСТАНА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана не видит препятствий для организаций визитов российского руководства, несмотря на последние решения этой судебной инстанции, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права. "На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", - сказал Конуспаев РИА Новости. Конуспаев добавил, что не существует никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, казахстан, россия, международный уголовный суд, владимир путин, мид казахстана
В мире, Казахстан, Россия, Международный уголовный суд, Владимир Путин, МИД Казахстана
В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина

Замглавы МИД Конуспаев: действие Римского статута МУС не распространяется на Казахстан

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана не видит препятствий для организаций визитов российского руководства, несмотря на последние решения этой судебной инстанции, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
"На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", - сказал Конуспаев РИА Новости.
Конуспаев добавил, что не существует никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне.
«
"У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать", - сказал он.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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В миреКазахстанРоссияМеждународный уголовный судВладимир ПутинМИД Казахстана
 
 
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