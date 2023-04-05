https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html

В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина

В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина - РИА Новости, 05.04.2023

В МИД Казахстана отреагировали на решение МУС об аресте Путина

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:52

2023-04-05T09:52

2023-04-05T09:52

в мире

казахстан

россия

международный уголовный суд

владимир путин

мид казахстана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148149/27/1481492705_0:510:4896:3264_1920x0_80_0_0_c8965ee27bd66addf5d4f3e6ee1c57f3.jpg

АСТАНА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), в связи с чем действие данного документа на республику не распространяется, Астана не видит препятствий для организаций визитов российского руководства, несмотря на последние решения этой судебной инстанции, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса неприемлема, а любые решения МУС ничтожны с точки зрения права. "На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", - сказал Конуспаев РИА Новости. Конуспаев добавил, что не существует никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

https://ria.ru/20230404/mus-1862871589.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия, международный уголовный суд, владимир путин, мид казахстана