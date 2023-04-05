https://ria.ru/20230405/lizing-1862922246.html

КМСП получила заявки от бизнеса на льготный лизинг на 1,7 млрд рублей

КМСП получила заявки от бизнеса на льготный лизинг на 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 05.04.2023

КМСП получила заявки от бизнеса на льготный лизинг на 1,7 млрд рублей

МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам первого квартала получила от предпринимателей из 40 регионов более 120 заявок на льготный лизинг РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:00

2023-04-05T10:00

2023-04-05T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам первого квартала получила от предпринимателей из 40 регионов более 120 заявок на льготный лизинг на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба института развития.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти в 2,5 раза, а в денежном выражении в 3 раза. Сумма среднего чека составила 14,4 миллиона рублей.В числе наиболее активных регионов по числу обращений: Москва (214 миллионов рублей), Московская область (175), Пермский край (124), Ростовская область (107). Также в первой десятке Владимирская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Тульская, Нижегородская и Брянская области.Отмечается, что в 2023 году подача и обработка заявки на льготный лизинг полностью цифровизированы. В кабинете клиента на Цифровой платформе МСП.РФ происходит автоматическая проверка на соответствие базовым критериям льготной лизинговой программы, затем документы подписываются ЭЦП. Благодаря цифровой среде сократился объем требуемых документов, снизился срок рассмотрения заявок. Подать заявку можно в любое время, в любой точке страны.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что МСП Лизинг была создана в сентябре 2022 года на базе четырех лизинговых организаций.В планах КМСП на текущий год - предоставить микро-, малому и среднему бизнесу лизинговое финансирование на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. В дополнение к действующему продукту Корпорация МСП готовит запуск льготного лизинга с лимитом до 100 миллионов рублей для средних предприятий по программе "Приоритет".Сегодня по программе "Приоритет+" микро- и малому бизнесу доступно финансирование на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 84 месяцев. Ставка составляет 6% для российского оборудования и 8% для иностранного. Авансирование – от 10% от стоимости предмета лизинга и от 0% – при наличии поручительства РГО (региональной гарантийной организации). Отсутствует необходимость залога, внедрены "плавающие" графики платежей (в том числе с учетом сезонности бизнеса), первый платеж – только через 30 дней после приемки оборудования и др.Льготный лизинг доступен юрлицу или ИП, присутствующему в Едином реестре субъектов МСП в категории микро- или малое предприятие. Срок операционной деятельности – не менее 12 месяцев. При этом вид деятельности и цель приобретения оборудования должны относиться к сфере обрабатывающих производств.Поддержка в рамках программ льготного лизинга осуществляется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика