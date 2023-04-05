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"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети
"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети - РИА Новости, 05.04.2023
"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети
Пользователи Twitter высмеяли пост министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото, где он держит за пиджак своего украинского... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:34
2023-04-05T10:34
2023-04-05T16:09
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли пост министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото, где он держит за пиджак своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу."Очень странный выбор фото", — написал комментатор."Какой стыд", — поддержал второй."Не очень хорошая фотография! Кто позволил это опубликовать?" — изумился третий."У вас такой вид, будто вы собираетесь его ударить", — отметил читатель."Хватать его за лацканы — не самый дружелюбный поступок", — резюмировали участники дискуссии.В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html
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в мире, великобритания, дмитрий кулеба, джеймс клеверли, twitter, нато, мид украины
В мире, Великобритания, Дмитрий Кулеба, Джеймс Клеверли, Twitter, НАТО, МИД Украины
"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети
Глава МИД Британии Клеверли опубликовал необычное фото с украинским коллегой Кулебой