https://ria.ru/20230405/kuleba-1863096517.html

"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети

"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети - РИА Новости, 05.04.2023

"Какой стыд". Странное фото Кулебы озадачило пользователей Сети

Пользователи Twitter высмеяли пост министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото, где он держит за пиджак своего украинского... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:34

2023-04-05T10:34

2023-04-05T16:09

в мире

великобритания

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли пост министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, опубликовавшего фото, где он держит за пиджак своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу."Очень странный выбор фото", — написал комментатор."Какой стыд", — поддержал второй."Не очень хорошая фотография! Кто позволил это опубликовать?" — изумился третий."У вас такой вид, будто вы собираетесь его ударить", — отметил читатель."Хватать его за лацканы — не самый дружелюбный поступок", — резюмировали участники дискуссии.В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861882312.html

https://ria.ru/20230401/ugroza-1862320746.html

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в мире, великобритания, дмитрий кулеба, джеймс клеверли, twitter, нато, мид украины