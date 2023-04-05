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Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
14:15 05.04.2023 (обновлено: 15:59 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/konyukhov-1863205419.html
Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд
Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд - РИА Новости, 05.04.2023
Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд
Российский путешественник Федор Конюхов планирует пролететь на воздушном шаре 5 тысяч километров, от города Кировска Мурманской области до Чукотского... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:15
2023-04-05T15:59
федор конюхов
мурманская область
чукотский полуостров
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов планирует пролететь на воздушном шаре 5 тысяч километров, от города Кировска Мурманской области до Чукотского полуострова, чтобы установить новый мировой рекорд.Ранее Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, преодолев 2 тысячи 540 километров - вылетели из Кировска и приземлились в Хатанге Красноярского края.По словам Конюхова, американцы уже планируют побить этот рекорд. "Мы хотим сейчас (пролететь на воздушном шаре) 5 тысяч километров, чтобы не дать (побить рекорд – ред.). Из Кировска на шаре "Фосагро" долететь до Чукотки и закрыть эту тему", - сказал Конюхов в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Конюхов и Меняйло пролетели на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Более того, выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию полет проходил в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.Свой рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность - ДРОЗД" - ключевого социального проекта компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. По ее заказу для трансконтинентального полета был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тысяч кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета составила 5820 метров, максимальная скорость 109 км в час.
https://ria.ru/20230327/konyukhov-1861057358.html
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федор конюхов, мурманская область, чукотский полуостров, россия, общество, туризм, новости - туризм
Федор Конюхов, Мурманская область, Чукотский полуостров, Россия, Общество, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд

Федор Конюхов заявил о планах пролететь рекордные пять тысяч километров на воздушном шаре

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПутешественник Федор Конюхов
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Путешественник Федор Конюхов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов планирует пролететь на воздушном шаре 5 тысяч километров, от города Кировска Мурманской области до Чукотского полуострова, чтобы установить новый мировой рекорд.
Ранее Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, преодолев 2 тысячи 540 километров - вылетели из Кировска и приземлились в Хатанге Красноярского края.
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

Путешественник Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

Автомобиль у стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области, где состоялся старт полета Федора Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

Путешественник Федор Конюхов и участники движения Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 12

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12
По словам Конюхова, американцы уже планируют побить этот рекорд. "Мы хотим сейчас (пролететь на воздушном шаре) 5 тысяч километров, чтобы не дать (побить рекорд – ред.). Из Кировска на шаре "Фосагро" долететь до Чукотки и закрыть эту тему", - сказал Конюхов в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Конюхов и Меняйло пролетели на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Более того, выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию полет проходил в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.
Свой рекордный перелет Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность - ДРОЗД" - ключевого социального проекта компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. По ее заказу для трансконтинентального полета был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тысяч кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета составила 5820 метров, максимальная скорость 109 км в час.
Старт полета Ф. Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Путин поздравил Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на шаре
27 марта, 19:48
 
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