Федор Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.