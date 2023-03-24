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Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
14:15 24.03.2023 (обновлено: 22:36 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/konyukhov-1860323795.html
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре - РИА Новости, 24.03.2023
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре
Старт исторической экспедиции на аэростате Федора Конюхова состоялся утром 24 марта с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:15
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фото
туризм
туризм
фото - туризм
кировск
мурманская область
федор конюхов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Старт исторической экспедиции на аэростате Федора Конюхова состоялся утром 24 марта с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области. Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло рассчитывают пролететь около 60 часов и преодолеть расстояние 2500 километров (действующий рекорд — 2360 километров).РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова и Ивана Меняйло.
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Фото, Туризм, Туризм, Фото - Туризм, Кировск, Мурманская область, Федор Конюхов, Андрей Чибис, ФосАгро, Рекорды
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре

Торжественно поднялся в небо: как прошел старт рекордного полета Конюхова на аэростате

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Старт исторической экспедиции на аэростате Федора Конюхова состоялся утром 24 марта с площадки неподалеку от Кировска Мурманской области.
«

"Задачи перед нами стоят амбициозные — побить сразу два мировых рекорда", — рассказал известный путешественник.

Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло рассчитывают пролететь около 60 часов и преодолеть расстояние 2500 километров (действующий рекорд — 2360 километров).
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

Путешественник Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

Автомобиль у стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области, где состоялся старт полета Федора Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

Путешественник Федор Конюхов и участники движения Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова и Ивана Меняйло.
 
ТуризмФотоТуризмФото - ТуризмКировскМурманская областьФедор КонюховАндрей ЧибисФосАгроРекорды
 
 
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