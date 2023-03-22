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Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
17:20 22.03.2023 (обновлено: 19:10 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/konyukhov-1859814015.html
Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате
Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате - РИА Новости, 22.03.2023
Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате
Старт рекордного перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" из Кировска в сторону Красноярского края предварительно назначен на раннее утро... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:20
2023-03-22T19:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
кировск
красноярский край
федор конюхов
фосагро
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Старт рекордного перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" из Кировска в сторону Красноярского края предварительно назначен на раннее утро 24 марта. Пилоты — сам известный путешественник и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло — рассказали о подробностях проекта. Про амбициозные цели экспедиции, бытовые условия и романтику — в материале РИА Новости. О рекордах и подготовкеЦель экспедиции: побить два мировых рекорда — по длительности и дальности полета. "Подготовка к такому путешествию — сложный, технологичный, этапный процесс: от идеи до поиска партнеров, поставщиков оборудования, шара, членов команды", — говорит Иван Меняйло. Сейчас активно трудится техническая служба. "Они с восьми утра бегают по полю, готовят аэростат, — продолжает воздухоплаватель. — Занимались этим и вчера, и позавчера".Шар, по словам Меняйло, — уникальный. "Он пошит в России. Ранее у нас никогда не создавали такой большой аэростат, — объясняет Федор Конюхов. — Объем оболочки — 12 тысяч кубических метров".О маршрутеПилоты рассказали, почему для старта был выбран Кировск. "Это одна из самых западных и северных точек, что дает возможность пролететь большую часть страны, — объясняет Иван Меняйло. — У нас такой перенос воздушных масс: с запада на восток дует ветер".Завершение экспедиции ожидается в Красноярском крае. "Если получится в русле Енисея, это будет очень романтично", — подчеркивает воздухоплаватель.Задача: без посадок провести в пути примерно 60 часов и преодолеть расстояние до трех тысяч километров. В ходе полета отслеживать траекторию и контролировать соблюдение требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата.Еда не для космонавтовНеслучайно выбрано и время года. "Чем холоднее, тем лучше", — говорит Федор Конюхов. Иван Меняйло подтверждает: чем ниже температура за бортом, тем больше шар может поднять, а это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны."В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы, — рассказывает Конюхов. — Воды — из расчета по два литра в день на человека". И уточняет: она замерзнет — придется бутылки разрезать, бросать лед в кастрюлю и подогревать. Кстати, космическая еда экстремальным воздухоплавателям не подходит: нужно много калорий, чтобы согреться.Конюхов признался, что очень любит летать на воздушном шаре. "Представьте: темно, звезды над головой, а когда горелка не работает — тихо-тихо. Это очень захватывающе", — делится известный путешественник.В музейно-выставочном центре "Апатит" открылась выставка живописи Федора Конюхова "Мой путь", где можно увидеть и почувствовать его эмоции и впечатления. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также по результатам посещения различных стран, легли в основу живописных полотен, графических листов, литографий, офортов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.
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новости - туризм, туризм, туристы, кировск, красноярский край, федор конюхов, фосагро
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кировск, Красноярский край, Федор Конюхов, ФосАгро
Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате

Федор Конюхов отправится в рекордную экспедицию на воздушном шаре из Кировска 24 марта

© Фото : пресс-служба проектаПутешественник Федор Конюхов
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Старт рекордного перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" из Кировска в сторону Красноярского края предварительно назначен на раннее утро 24 марта. Пилоты — сам известный путешественник и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло — рассказали о подробностях проекта. Про амбициозные цели экспедиции, бытовые условия и романтику — в материале РИА Новости.

О рекордах и подготовке

Цель экспедиции: побить два мировых рекорда — по длительности и дальности полета. "Подготовка к такому путешествию — сложный, технологичный, этапный процесс: от идеи до поиска партнеров, поставщиков оборудования, шара, членов команды", — говорит Иван Меняйло.
Сейчас активно трудится техническая служба. "Они с восьми утра бегают по полю, готовят аэростат, — продолжает воздухоплаватель. — Занимались этим и вчера, и позавчера".
Шар, по словам Меняйло, — уникальный. "Он пошит в России. Ранее у нас никогда не создавали такой большой аэростат, — объясняет Федор Конюхов. — Объем оболочки — 12 тысяч кубических метров".

О маршруте

Пилоты рассказали, почему для старта был выбран Кировск. "Это одна из самых западных и северных точек, что дает возможность пролететь большую часть страны, — объясняет Иван Меняйло. — У нас такой перенос воздушных масс: с запада на восток дует ветер".
© РИА Новости / Александр ГальперинПутешественник Федор Конюхов
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Путешественник Федор Конюхов
Завершение экспедиции ожидается в Красноярском крае. "Если получится в русле Енисея, это будет очень романтично", — подчеркивает воздухоплаватель.
Задача: без посадок провести в пути примерно 60 часов и преодолеть расстояние до трех тысяч километров.
В ходе полета отслеживать траекторию и контролировать соблюдение требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата.

Еда не для космонавтов

Неслучайно выбрано и время года. "Чем холоднее, тем лучше", — говорит Федор Конюхов. Иван Меняйло подтверждает: чем ниже температура за бортом, тем больше шар может поднять, а это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.
© РИА Новости / Александр Гальперин

Путешественник Федор Конюхов на выставке своих работ

Путешественник Федор Конюхов

Путешественник Федор Конюхов на выставке своих работ

© РИА Новости / Александр Гальперин
1 из 4
© РИА Новости / Александр Гальперин

Посетительница выставки Федора Конюхова

Посетительница выставки

Посетительница выставки Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
2 из 4
© РИА Новости / Александр Гальперин

Гости на выставке Федора Конюхова

Путешественник Федор Конюхов

Гости на выставке Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
3 из 4
© РИА Новости / Александр Гальперин

Выставка Федора Конюхова

Выставка

Выставка Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
4 из 4

Путешественник Федор Конюхов на выставке своих работ

© РИА Новости / Александр Гальперин
1 из 4

Посетительница выставки Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
2 из 4

Гости на выставке Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
3 из 4

Выставка Федора Конюхова

© РИА Новости / Александр Гальперин
4 из 4
"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы, — рассказывает Конюхов. — Воды — из расчета по два литра в день на человека". И уточняет: она замерзнет — придется бутылки разрезать, бросать лед в кастрюлю и подогревать. Кстати, космическая еда экстремальным воздухоплавателям не подходит: нужно много калорий, чтобы согреться.
Конюхов признался, что очень любит летать на воздушном шаре. "Представьте: темно, звезды над головой, а когда горелка не работает — тихо-тихо. Это очень захватывающе", — делится известный путешественник.
В музейно-выставочном центре "Апатит" открылась выставка живописи Федора Конюхова "Мой путь", где можно увидеть и почувствовать его эмоции и впечатления. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также по результатам посещения различных стран, легли в основу живописных полотен, графических листов, литографий, офортов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.
Путешественник Федор Конюхов прибыл в Кировск для подготовки к перелету на тепловом воздушном шаре ФосАгро - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре
21 марта, 15:05
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКировскКрасноярский крайФедор КонюховФосАгро
 
 
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