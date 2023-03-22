https://ria.ru/20230322/konyukhov-1859814015.html

Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате

Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате - РИА Новости, 22.03.2023

Назначен старт рекордного перелета Федора Конюхова на аэростате

Старт рекордного перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" из Кировска в сторону Красноярского края предварительно назначен на раннее утро... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:20

2023-03-22T17:20

2023-03-22T19:10

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

кировск

красноярский край

федор конюхов

фосагро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859865582_0:84:1116:712_1920x0_80_0_0_68afa07f945348c670209d5e4f75d534.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Старт рекордного перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре "ФосАгро" из Кировска в сторону Красноярского края предварительно назначен на раннее утро 24 марта. Пилоты — сам известный путешественник и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло — рассказали о подробностях проекта. Про амбициозные цели экспедиции, бытовые условия и романтику — в материале РИА Новости. О рекордах и подготовкеЦель экспедиции: побить два мировых рекорда — по длительности и дальности полета. "Подготовка к такому путешествию — сложный, технологичный, этапный процесс: от идеи до поиска партнеров, поставщиков оборудования, шара, членов команды", — говорит Иван Меняйло. Сейчас активно трудится техническая служба. "Они с восьми утра бегают по полю, готовят аэростат, — продолжает воздухоплаватель. — Занимались этим и вчера, и позавчера".Шар, по словам Меняйло, — уникальный. "Он пошит в России. Ранее у нас никогда не создавали такой большой аэростат, — объясняет Федор Конюхов. — Объем оболочки — 12 тысяч кубических метров".О маршрутеПилоты рассказали, почему для старта был выбран Кировск. "Это одна из самых западных и северных точек, что дает возможность пролететь большую часть страны, — объясняет Иван Меняйло. — У нас такой перенос воздушных масс: с запада на восток дует ветер".Завершение экспедиции ожидается в Красноярском крае. "Если получится в русле Енисея, это будет очень романтично", — подчеркивает воздухоплаватель.Задача: без посадок провести в пути примерно 60 часов и преодолеть расстояние до трех тысяч километров. В ходе полета отслеживать траекторию и контролировать соблюдение требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата.Еда не для космонавтовНеслучайно выбрано и время года. "Чем холоднее, тем лучше", — говорит Федор Конюхов. Иван Меняйло подтверждает: чем ниже температура за бортом, тем больше шар может поднять, а это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны."В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы, — рассказывает Конюхов. — Воды — из расчета по два литра в день на человека". И уточняет: она замерзнет — придется бутылки разрезать, бросать лед в кастрюлю и подогревать. Кстати, космическая еда экстремальным воздухоплавателям не подходит: нужно много калорий, чтобы согреться.Конюхов признался, что очень любит летать на воздушном шаре. "Представьте: темно, звезды над головой, а когда горелка не работает — тихо-тихо. Это очень захватывающе", — делится известный путешественник.В музейно-выставочном центре "Апатит" открылась выставка живописи Федора Конюхова "Мой путь", где можно увидеть и почувствовать его эмоции и впечатления. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также по результатам посещения различных стран, легли в основу живописных полотен, графических листов, литографий, офортов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.

https://ria.ru/20230321/konyukhov-1859474210.html

кировск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, кировск, красноярский край, федор конюхов, фосагро