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В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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05:50 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/konflikt-1863065587.html
В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине
В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине
Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T05:50
2023-04-05T05:50
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от Европарламента Мик Уоллес. Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных из них — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html
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в мире, цены на нефть, украина, евросоюз, twitter, европарламент, москва, китай
В мире, Цены на нефть, Украина, Евросоюз, Twitter, Европарламент, Москва, Китай
В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине

Евродепутат Уоллес: ЕС разжигает конфликт на Украине, но требует от Китая его закончить

© AFP 2023 / Daniel JaninКитайский турист на смотровой площадке Эйфелевой башни во Париже
Китайский турист на смотровой площадке Эйфелевой башни во Париже - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Daniel Janin
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от Европарламента Мик Уоллес.
«

"Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт, и, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт", — написал политик.

Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных из них — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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