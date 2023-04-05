https://ria.ru/20230405/konflikt-1863065587.html

В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине

В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине - РИА Новости, 05.04.2023

В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине

Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:50

2023-04-05T05:50

2023-04-05T05:50

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от Европарламента Мик Уоллес. Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных из них — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html

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в мире, цены на нефть, украина, евросоюз, twitter, европарламент, москва, китай