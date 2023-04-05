В Европе осознали странность требований к Китаю по Украине
Евродепутат Уоллес: ЕС разжигает конфликт на Украине, но требует от Китая его закончить
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине лицемерны, так как ЕС разжигает этот конфликт, написал в Twitter депутат от Европарламента Мик Уоллес.
«
"Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт, и, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт", — написал политик.
Ранее МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных из них — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.