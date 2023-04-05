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СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне - РИА Новости, 05.04.2023
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18:02 05.04.2023 (обновлено: 18:18 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:02
2023-04-05T18:18
в мире
китай
сша
пекин
энтони блинкен
джо байден
нэнси пелоси
си цзиньпин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники.Американские чиновники заявили изданию, что в Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, согласование поездок других чиновников и даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.Нежелание Пекина восстанавливать дипломатические контакты с Вашингтоном может еще больше усилиться после поездки в США и встреч с американскими чиновниками главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Блинкен отложил на неопределенный срок визит в Пекин, запланированный на февраль, из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы же говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил случившееся, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html
https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html
китай
сша
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин
СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

Politico пишет, что Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники.
Американские чиновники заявили изданию, что в Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, согласование поездок других чиновников и даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Нежелание Пекина восстанавливать дипломатические контакты с Вашингтоном может еще больше усилиться после поездки в США и встреч с американскими чиновниками главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Блинкен отложил на неопределенный срок визит в Пекин, запланированный на февраль, из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы же говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил случившееся, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенДжо БайденНэнси ПелосиСи Цзиньпин
 
 
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