СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
Politico пишет, что Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники.
Американские чиновники заявили изданию, что в Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, согласование поездок других чиновников и даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Нежелание Пекина восстанавливать дипломатические контакты с Вашингтоном может еще больше усилиться после поездки в США и встреч с американскими чиновниками главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Блинкен отложил на неопределенный срок визит в Пекин, запланированный на февраль, из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы же говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил случившееся, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.