https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html

СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне

Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:02

2023-04-05T18:02

2023-04-05T18:18

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

джо байден

нэнси пелоси

си цзиньпин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Китай отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне, сообщило Politico со ссылкой на источники.Американские чиновники заявили изданию, что в Пекине не поддерживают назначение новой даты ранее отмененного визита в Поднебесную госсекретаря США Энтони Блинкена, согласование поездок других чиновников и даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.Нежелание Пекина восстанавливать дипломатические контакты с Вашингтоном может еще больше усилиться после поездки в США и встреч с американскими чиновниками главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Блинкен отложил на неопределенный срок визит в Пекин, запланированный на февраль, из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы же говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил случившееся, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html

https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html

китай

сша

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин