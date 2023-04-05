https://ria.ru/20230405/gonkong-1863290714.html

Гонконг снял все ограничения на въезд туристов

Гонконг снял все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 05.04.2023

Гонконг снял все ограничения на въезд туристов

Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:03

2023-04-05T18:03

2023-04-05T18:03

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР.С 1 апреля путешественники больше не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-анализа на антиген. Страховка с покрытием лечения коронавируса визитерам также не нужна.Необходимость показывать сертификат вакцинации была отменена еще 6 февраля.Для посещения Гонконга россиянам виза не нужна. Прямых авиарейсов в страну нет. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 31 тысячи рублей. Стыковки возможны в Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте.

https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, гонконг, россия, коронавирус covid-19