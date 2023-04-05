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Гонконг снял все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
18:03 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/gonkong-1863290714.html
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 05.04.2023
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов
Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:03
2023-04-05T18:03
туризм
новости - туризм
туризм
гонконг
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР.С 1 апреля путешественники больше не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-анализа на антиген. Страховка с покрытием лечения коронавируса визитерам также не нужна.Необходимость показывать сертификат вакцинации была отменена еще 6 февраля.Для посещения Гонконга россиянам виза не нужна. Прямых авиарейсов в страну нет. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 31 тысячи рублей. Стыковки возможны в Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте.
https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html
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7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, гонконг, россия, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Гонконг, Россия, Коронавирус COVID-19
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов

В Гонконге сняли все ограничения на въезд иностранцев, отменив проверку результатов тестов

CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 / Симфония огней в Гонконге
Симфония огней в Гонконге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР.
С 1 апреля путешественники больше не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-анализа на антиген. Страховка с покрытием лечения коронавируса визитерам также не нужна.
Необходимость показывать сертификат вакцинации была отменена еще 6 февраля.
Для посещения Гонконга россиянам виза не нужна. Прямых авиарейсов в страну нет. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 31 тысячи рублей. Стыковки возможны в Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте.
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Гонконг упростил правила въезда
6 февраля, 15:17
 
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