https://ria.ru/20230405/gonkong-1863290714.html
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 05.04.2023
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов
Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:03
2023-04-05T18:03
2023-04-05T18:03
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Гонконга сняли все ограничения на въезд иностранцев, сообщает генконсульство РФ в Специальном административном районе КНР.С 1 апреля путешественники больше не обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-анализа на антиген. Страховка с покрытием лечения коронавируса визитерам также не нужна.Необходимость показывать сертификат вакцинации была отменена еще 6 февраля.Для посещения Гонконга россиянам виза не нужна. Прямых авиарейсов в страну нет. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 31 тысячи рублей. Стыковки возможны в Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте.
https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, гонконг, россия, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Гонконг, Россия, Коронавирус COVID-19
Гонконг снял все ограничения на въезд туристов
В Гонконге сняли все ограничения на въезд иностранцев, отменив проверку результатов тестов