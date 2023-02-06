https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html

Гонконг упростил правила въезда

Гонконг упростил правила въезда - РИА Новости, 06.02.2023

Гонконг упростил правила въезда

В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:17

2023-02-06T15:17

2023-02-06T15:17

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в течение 24 часов пока необходимы, сообщают власти.До этого прививки не требовались лишь для путешественников с материковой части Китая, Макао или Тайваня. Теперь любые туристы могут приезжать в Гонконг без вакцинации.В соответствии с двусторонними соглашениями об облегчении взаимных поездок граждане России могут въезжать в Гонконг без визы на срок до 14 дней. Необходимо иметь российский загранпаспорт, желательно с минимум двумя чистыми страницами. Срок действия документа должен заканчивался не ранее, чем через 30 дней с даты предполагаемого выезда из Гонконга.Добраться из России в Гонконг можно с пересадками, например, через Катар, Турцию, ОАЭ. Стоимость авиабилетов – от 30 тысяч рублей в одну сторону. Но большая часть билетов предлагается по цене от 50-70 тысяч.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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