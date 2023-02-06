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Гонконг упростил правила въезда - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html
Гонконг упростил правила въезда
Гонконг упростил правила въезда - РИА Новости, 06.02.2023
Гонконг упростил правила въезда
В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:17
2023-02-06T15:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
гонконг
куда можно лететь
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в течение 24 часов пока необходимы, сообщают власти.До этого прививки не требовались лишь для путешественников с материковой части Китая, Макао или Тайваня. Теперь любые туристы могут приезжать в Гонконг без вакцинации.В соответствии с двусторонними соглашениями об облегчении взаимных поездок граждане России могут въезжать в Гонконг без визы на срок до 14 дней. Необходимо иметь российский загранпаспорт, желательно с минимум двумя чистыми страницами. Срок действия документа должен заканчивался не ранее, чем через 30 дней с даты предполагаемого выезда из Гонконга.Добраться из России в Гонконг можно с пересадками, например, через Катар, Турцию, ОАЭ. Стоимость авиабилетов – от 30 тысяч рублей в одну сторону. Но большая часть билетов предлагается по цене от 50-70 тысяч.
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туризм, новости - туризм, туристы, гонконг, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Гонконг, куда можно лететь
15:17 06.02.2023
 
Гонконг упростил правила въезда

Гонконг отменил обязательную вакцинацию для туристов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в течение 24 часов пока необходимы, сообщают власти.
До этого прививки не требовались лишь для путешественников с материковой части Китая, Макао или Тайваня. Теперь любые туристы могут приезжать в Гонконг без вакцинации.
В соответствии с двусторонними соглашениями об облегчении взаимных поездок граждане России могут въезжать в Гонконг без визы на срок до 14 дней. Необходимо иметь российский загранпаспорт, желательно с минимум двумя чистыми страницами. Срок действия документа должен заканчивался не ранее, чем через 30 дней с даты предполагаемого выезда из Гонконга.
Добраться из России в Гонконг можно с пересадками, например, через Катар, Турцию, ОАЭ. Стоимость авиабилетов – от 30 тысяч рублей в одну сторону. Но большая часть билетов предлагается по цене от 50-70 тысяч.
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