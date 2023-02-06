https://ria.ru/20230206/gonkong-1850041926.html
Гонконг упростил правила въезда
Гонконг упростил правила въезда - РИА Новости, 06.02.2023
Гонконг упростил правила въезда
В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:17
2023-02-06T15:17
2023-02-06T15:17
туризм
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Гонконге с 6 февраля снято требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в течение 24 часов пока необходимы, сообщают власти.До этого прививки не требовались лишь для путешественников с материковой части Китая, Макао или Тайваня. Теперь любые туристы могут приезжать в Гонконг без вакцинации.В соответствии с двусторонними соглашениями об облегчении взаимных поездок граждане России могут въезжать в Гонконг без визы на срок до 14 дней. Необходимо иметь российский загранпаспорт, желательно с минимум двумя чистыми страницами. Срок действия документа должен заканчивался не ранее, чем через 30 дней с даты предполагаемого выезда из Гонконга.Добраться из России в Гонконг можно с пересадками, например, через Катар, Турцию, ОАЭ. Стоимость авиабилетов – от 30 тысяч рублей в одну сторону. Но большая часть билетов предлагается по цене от 50-70 тысяч.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, гонконг, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Гонконг, куда можно лететь
Гонконг упростил правила въезда
Гонконг отменил обязательную вакцинацию для туристов