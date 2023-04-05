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Госдума ратифицировала договор об экстрадиции с Сирией

Госдума ратифицировала договор об экстрадиции с Сирией - РИА Новости, 05.04.2023

Госдума ратифицировала договор об экстрадиции с Сирией

Госдума ратифицировала договор между РФ и Сирией о взаимной помощи в уголовных делах, а также договор о выдаче, внесенные в палату ранее президентом РФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:03

2023-04-05T13:03

2023-04-05T13:03

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор между РФ и Сирией о взаимной помощи в уголовных делах, а также договор о выдаче, внесенные в палату ранее президентом РФ. Договоры были подписаны 29 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Согласно тексту договора о взаимной помощи в уголовных делах между РФ и Сирией, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью. В частности, договор регулирует объем правовой помощи, включающей получение доказательств, установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов, проведение обысков, вызов свидетелей и потерпевших, осуществление розыска и ареста. Кроме того, документ регулирует порядок возбуждения уголовного дела по запросу одной из сторон. Второй договор регулирует порядок экстрадиции лиц с территории одного государства на территорию другого для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, которые влекут выдачу. Кроме того, документ устанавливает порядок транзитной перевозки по территории одной из сторон лица, выданного третьим государством другой стороне. Оба документа были ратифицированы парламентом Сирии 29 сентября прошлого года.

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Екатерина Зайцева

сирия, россия, санкт-петербург, госдума рф, в мире