https://ria.ru/20230405/biolaboratorii-1863179361.html
Совфед планирует заслушать доклад комиссии по биолабораториям 12 апреля
Совфед планирует заслушать доклад комиссии по биолабораториям 12 апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Совфед планирует заслушать доклад комиссии по биолабораториям 12 апреля
Совфед, как и прежде, планирует заслушать доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 12 апреля, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:18
2023-04-05T13:18
2023-04-05T13:32
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совфед, как и прежде, планирует заслушать доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 12 апреля, сообщил РИА Новости в среду глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать на пленарном заседании Государственной Думы 11 апреля.Ранее сопредседатели комиссии, вице-спикеры Совфеда и Госдумы Константин Косачев и Ирина Яровая говорили журналистам, что документ может быть рассмотрен синхронно, 12 апреля, когда заседают обе палаты парламента."В Совете Федерации планируется (доклад комиссии) 12 апреля", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос агентства, отметив, что по дате перемен нет
https://ria.ru/20230322/rassledovanie-1859732130.html
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сша, украина, политика, вячеслав тимченко, вячеслав володин, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф
США, Украина, Политика, Вячеслав Тимченко, Вячеслав Володин, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед планирует заслушать доклад комиссии по биолабораториям 12 апреля
Тимченко: Совфед планирует заслушать доклад комиссии по биолабораториям 12 апреля