Рейтинг@Mail.ru
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 05.04.2023 (обновлено: 12:19 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/biolaboratorii-1863151415.html
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля
Результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать 11 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:17
2023-04-05T12:19
в мире
госдума рф
совет федерации рф
россия
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать 11 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20230322/rassledovanie-1859732130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, госдума рф, совет федерации рф, россия, вячеслав володин
В мире, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия, Вячеслав Володин
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля

Володин: итоговый доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать 11 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Были рассмотрены результаты работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий. Предлагаем заслушать итоговый доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля", - приводит слова Володина пресс-служба ГД
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев
22 марта, 11:55
 
В миреГосдума РФСовет Федерации РФРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала