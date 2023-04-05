https://ria.ru/20230405/biolaboratorii-1863151415.html
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля
Результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать 11 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:17
2023-04-05T12:17
2023-04-05T12:19
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россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Результаты работы парламентской комиссии по биолабораториям рассмотрены, итоговый доклад предлагается заслушать 11 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20230322/rassledovanie-1859732130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, госдума рф, совет федерации рф, россия, вячеслав володин
В мире, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия, Вячеслав Володин
Доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля
Володин: итоговый доклад комиссии по биолабораториям США предложили заслушать 11 апреля