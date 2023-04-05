https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060386.html
"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"
"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М" - РИА Новости, 05.04.2023
"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"
Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:14
2023-04-05T03:14
2023-04-05T03:14
безопасность
россия
высокоточные комплексы
ростех
т-72б3
т-72б3м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767784541_0:275:1869:1326_1920x0_80_0_0_4a8f7ab8804a8a197247b388a254fc76.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее", - сообщили в холдинге. В "Высокоточных комплексах" уточнили, что в настоящий момент вопрос о принятии "Арены-М" на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.
https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html
https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767784541_77:306:1438:1326_1920x0_80_0_0_a64e3f8edc44040ec18f8f0334ae543c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, высокоточные комплексы, ростех, т-72б3, т-72б3м
Безопасность, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, Т-72Б3, Т-72Б3М
"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"
"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков "Ареной-М"
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее", - сообщили в холдинге.
Комплекс активной защиты танка "Арена-М" испытывали трофейными ПТРК
В "Высокоточных комплексах" уточнили, что в настоящий момент вопрос о принятии "Арены-М" на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии.
Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.
Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"