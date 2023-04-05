https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060386.html

"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"

"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М" - РИА Новости, 05.04.2023

"Ростех": Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении танков "Ареной-М"

Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:14

2023-04-05T03:14

2023-04-05T03:14

безопасность

россия

высокоточные комплексы

ростех

т-72б3

т-72б3м

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны РФ заинтересовано в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск комплексами активной защиты "Арена-М", сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее", - сообщили в холдинге. В "Высокоточных комплексах" уточнили, что в настоящий момент вопрос о принятии "Арены-М" на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы"). В состав "Арены" входят радиолокационная станция (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.

https://ria.ru/20230405/arena-m-1863060251.html

https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html

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безопасность, россия, высокоточные комплексы, ростех, т-72б3, т-72б3м