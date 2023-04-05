Суд оставил в СИЗО украинского агента, задержанного в Новгородской области
Суд отказал украинскому агенту, задержанному в Новгородской области, в домашнем аресте
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Новгородский областной суд оставил в СИЗО агента украинской разведки, пытавшегося склонить мобилизованных к государственной измене, отказав ему в домашнем аресте, сообщает инстанция.
УФСБ по Новгородской области 13 марта сообщило, что задержало агента украинской разведки, пытавшегося склонить мобилизованных к государственной измене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен. Новгородский районный суд тогда же до 17 мая продлил ему срок ареста. По информации облсуда, само задержание произошло еще 18 января.
"В суде апелляционной инстанции сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Проверив материал, суд апелляционной инстанции указал, что обоснованность уголовного преследования подтверждается представленным материалом. При этом данное лицо по месту регистрации не проживает... также имеет гражданство Украины, что дает основание полагать, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, наносящей ущерб основам конституционного строя и безопасности государства, а также может скрыться от следствия и суда. Постановление Новгородского районного суда от 13 марта 2023 года оставлено без изменения", - сообщает пресс-служба облсуда.
Мужчина, по оценке ФСБ, действовал в интересах военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Фигурант был помещен в СИЗО. Установлено, что мужчина в Новгородской области не зарегистрирован, но проживает. Привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ. Имеет родственников за пределами РФ, в том числе в недружественных странах.