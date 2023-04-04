https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины - РИА Новости, 04.04.2023
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, необходимость подготовки нового пакета санкций... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:59
2023-04-04T14:59
2023-04-04T14:59
в мире
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, необходимость подготовки нового пакета санкций против РФ и выполнение рекомендаций ЕК. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что глава ЕК во вторник перед визитом в Китай поговорит по телефону с Зеленским. "Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Обсудили совместные международные мероприятия на будущее. Коснулись других вопросов поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862869223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Европа, Россия
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
Зеленский обсудил с главой ЕК фон дер Ляйен подготовку новых санкций против России