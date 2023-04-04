https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862919410.html

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины - РИА Новости, 04.04.2023

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, необходимость подготовки нового пакета санкций... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:59

2023-04-04T14:59

2023-04-04T14:59

в мире

украина

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, необходимость подготовки нового пакета санкций против РФ и выполнение рекомендаций ЕК. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что глава ЕК во вторник перед визитом в Китай поговорит по телефону с Зеленским. "Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Обсудили совместные международные мероприятия на будущее. Коснулись других вопросов поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862869223.html

https://ria.ru/20230404/rossiya-1862893145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, европа, россия