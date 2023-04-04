https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862918662.html
Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети
Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 04.04.2023
Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети
Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил России международным трибуналом и судами. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:57
2023-04-04T14:57
2023-04-04T15:07
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил России международным трибуналом и судами."Вы должны уйти в отставку. Или хотя бы вернуться к реальности", — заявил второй."Какую грязь на вас накопали иностранные элиты?" — поинтересовался еще один пользователь."Ставлю четверку — я видел пропаганду и получше", — сыронизировал комментатор."Займитесь мирными переговорами. От Украины ничего не останется, если так будет продолжаться. Этот конфликт лишь убивает людей и обогащает вас", — резюмировали в дискуссии.
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862893145.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, twitter
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Twitter
Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за угроз судами в адрес России