https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862918662.html

Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети

Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 04.04.2023

Угроза Зеленского в адрес России шокировала пользователей Сети

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил России международным трибуналом и судами. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:57

2023-04-04T14:57

2023-04-04T15:07

в мире

россия

украина

владимир зеленский

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил России международным трибуналом и судами."Вы должны уйти в отставку. Или хотя бы вернуться к реальности", — заявил второй."Какую грязь на вас накопали иностранные элиты?" — поинтересовался еще один пользователь."Ставлю четверку — я видел пропаганду и получше", — сыронизировал комментатор."Займитесь мирными переговорами. От Украины ничего не останется, если так будет продолжаться. Этот конфликт лишь убивает людей и обогащает вас", — резюмировали в дискуссии.

https://ria.ru/20230404/rossiya-1862893145.html

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862803003.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, twitter