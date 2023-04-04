https://ria.ru/20230404/uss-1862946519.html

Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве

Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве - РИА Новости, 04.04.2023

Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве

Артем Усс, вернувшийся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился в следственный департамент МВД, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:56

2023-04-04T15:56

2023-04-04T17:36

москва

происшествия

россия

италия

артем усс

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Артем Усс, вернувшийся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился в следственный департамент МВД, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров."Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде", — добавил собеседник агентства.Ранее сегодня сам Усс сообщил РИА Новости, что находится на родине. Он заявил, что скрылся от итальянского правосудия, так как больше не верит в его объективность.В прошлом году США обвинили сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема — и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Усса задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию. Впоследствии его перевели из тюрьмы под домашний арест.При этом в конце октября Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере.Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил выдачу Усса США, хотя он сам просил об экстрадиции в Россию.Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа примерно из семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.

https://ria.ru/20230330/uss-1861838308.html

https://ria.ru/20221220/vershinin-1839869667.html

https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html

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россия

италия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, россия, италия, артем усс