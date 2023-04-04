https://ria.ru/20230404/uss-1862946519.html
Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве
Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве
Артем Усс, вернувшийся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился в следственный департамент МВД, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:56
2023-04-04T15:56
2023-04-04T17:36
москва
происшествия
россия
италия
артем усс
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Артем Усс, вернувшийся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился в следственный департамент МВД, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров."Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде", — добавил собеседник агентства.Ранее сегодня сам Усс сообщил РИА Новости, что находится на родине. Он заявил, что скрылся от итальянского правосудия, так как больше не верит в его объективность.В прошлом году США обвинили сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема — и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Усса задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию. Впоследствии его перевели из тюрьмы под домашний арест.При этом в конце октября Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере.Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил выдачу Усса США, хотя он сам просил об экстрадиции в Россию.Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа примерно из семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.
https://ria.ru/20230330/uss-1861838308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, италия, артем усс
Москва, Происшествия, Россия, Италия, Артем Усс
Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве
Заочно арестованному в России Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Артем Усс, вернувшийся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился в следственный департамент МВД, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров.
"Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде", — добавил собеседник агентства.
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
Ранее сегодня сам Усс сообщил РИА Новости, что находится на родине
. Он заявил, что скрылся от итальянского правосудия, так как больше не верит в его объективность.
В прошлом году США
обвинили сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема — и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Усса задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию
. Впоследствии его перевели из тюрьмы под домашний арест.
Сергей Вершинин: США, по сути, держат в заложниках более 60 россиян
При этом в конце октября Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере.
Апелляционный суд Милана
21 марта одобрил выдачу Усса США, хотя он сам просил об экстрадиции в Россию
.
Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа примерно из семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста