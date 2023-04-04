https://ria.ru/20230404/uss-1862910566.html
Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России
Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России - РИА Новости, 04.04.2023
Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России
Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:29
2023-04-04T14:29
2023-04-04T15:30
россия
италия
в мире
артем усс
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России.Он отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.По словам предпринимателя, в сложившейся международной обстановке, когда против граждан России "играют без правил", возвращение на родину, пусть даже таким "нестандартным путем", — это победа.В прошлом году США обвинили Артема Усса и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. При этом сам предприниматель просил выдать его России, где его обвинили в отмывании денег в особо крупном размере.Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа из шести-семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, италия, в мире, артем усс
Россия, Италия, В мире, Артем Усс
Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России
Скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс сообщил, что находится в России
КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России.
«
"Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.
«
"Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов прогнуться под давлением властей США", — пояснил Артем Усс.
По словам предпринимателя, в сложившейся международной обстановке, когда против граждан России "играют без правил", возвращение на родину, пусть даже таким "нестандартным путем", — это победа.
В МИД пообещали бороться за сына губернатора Усса
В прошлом году США
обвинили Артема Усса и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию
. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.
Апелляционный суд Милана
21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. При этом сам предприниматель просил выдать его России, где его обвинили в отмывании денег в особо крупном размере.
Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа из шести-семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста