https://ria.ru/20230404/uss-1862910566.html

Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России

Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России - РИА Новости, 04.04.2023

Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:29

2023-04-04T14:29

2023-04-04T15:30

россия

италия

в мире

артем усс

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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России.Он отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.По словам предпринимателя, в сложившейся международной обстановке, когда против граждан России "играют без правил", возвращение на родину, пусть даже таким "нестандартным путем", — это победа.В прошлом году США обвинили Артема Усса и еще пятерых россиян в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру 17 октября в миланском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. При этом сам предприниматель просил выдать его России, где его обвинили в отмывании денег в особо крупном размере.Два дня спустя сын губернатора скрылся из-под домашнего ареста в пригороде Милана, сломав электронный браслет. Как писали итальянские СМИ, ему помогала группа из шести-семи человек, в операции задействовали как минимум четыре автомобиля.

https://ria.ru/20230322/uss-1859726345.html

https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, италия, в мире, артем усс