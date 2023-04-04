https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

Европейцы едут в Пекин с ультиматумом

Европейцы едут в Пекин с ультиматумом - РИА Новости, 04.04.2023

Европейцы едут в Пекин с ультиматумом

Визиты руководителей держав друг к другу часто называют историческими, но, как правило, это попытка раздуть реальное значение встречи на высшем уровне. Есть,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:45

китай

пекин

европа

эммануэль макрон

си цзиньпин

евросоюз

еврокомиссия

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

Визиты руководителей держав друг к другу часто называют историческими, но, как правило, это попытка раздуть реальное значение встречи на высшем уровне. Есть, впрочем, и исключения — как, например, это было с недавним визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Но поездку в Пекин, которую начнут завтра президент Франции Макрон и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, тоже можно еще до ее начала окрестить исторической — вот только в том смысле, что она войдет в историю как знаковое, поворотное событие, при этом абсолютно провальное. И будет иметь действительно историческое значение — как минимум для европейско-китайских отношений, а учитывая их вес в мировых делах, и для глобальной ситуации.Изначально планировался просто визит Макрона в Китай, но потом в Париже решили взять с собой и главу общеевропейского правительства. Хотя непонятно, кто тут старший: ведь объяснением причины объединения усилий Эммануэля и Урсулы было то, что Франция входит в Евросоюз, у которого есть общая политика в отношении Китая. От того, какой будет эта политика, зависит будущее Европы — это признала и сама фон дер Ляйен, когда в четверг выступала с программной речью на тему европейско-китайских отношений, заявив, что это "станет определяющим фактором <...> (их. — Прим. ред.) будущего экономического процветания и национальной безопасности". Так чего же хотят от Си его европейские гости, зачем едут?Есть два уровня повестки — тактический (Украина) и стратегический (отношения Европы и Китая), хотя на самом деле они неразделимы. На тактическом европейцы надеются уговорить Пекин надавить на Москву и стать посредником в урегулировании украинского конфликта. Безумие? Но в Париже всерьез думают об этом. Вот что пишет Politico:"Французский президент Эммануэль Макрон отправится с амбициозной дипломатической миссией в Пекин, он надеется убедить китайского лидера Си Цзиньпина не сближаться еще больше с российским президентом Владимиром Путиным. Париж хочет, чтобы Си вместо этого сыграл посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине. <...> Официальные лица в Вашингтоне желают ему удачи, но сомневаются в успехе этого предприятия".А Bloomberg, ссылаясь на источники во французских верхах, пишет, что "Франция расценит как достижение, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера Эммануэля Макрона в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге", то есть наконец-то позвонит ему (к чему постоянно призывают европейские лидеры).Планы Макрона, конечно, наивны, но им есть вполне разумное объяснение. Англосаксы и атлантическое руководство ЕС взяли курс на ослабление европейско-китайских связей и отношений — для того, чтобы сильнее встроить Европу в общую западную политику сдерживания Китая. Франция же хочет сохранить взаимовыгодные связи с Китаем, но так как они являются частью европейско-китайских отношений, то одной ей это не под силу. И даже точно такое же желание не рвать с Китаем немецких, итальянских и большинства европейских элит тут не помогает — за последний год зависимость европейцев от англосаксов выросла и в самой Европе усилились позиции тех, кто выступает за подготовку к тому, что отношения с Китаем постепенно деградируют до уровня отношений с Россией. То есть начнется конфронтация, для подготовки к которой Китай уже открыто ставят на одну доску с Россией как противника Запада и угрозу для его будущего.Выскочить из этой "ловушки для Европы" Макрон и хочет с помощью урегулирования ситуации на Украине, потому что считает, что только заморозка конфликта поможет европейцам эффективно сопротивляться навязываемому курсу на разрыв с Китаем. Вот видите — будут отвечать они англосаксам — Пекин повлиял на Москву, начались переговоры, так что не стоит раздувать "китайскую угрозу".Китай, конечно, не хочет терять Европу — технологии, товарооборот, связи, но он не собирается ставить свои отношения с Россией в зависимость от европейских требований. Не только потому, что связи Москвы и Пекина имеют приоритетный характер, но и потому, что Си не верит в самостоятельность Европы. Весь прошлый, да и позапрошлый годы Пекин неоднократно призывал европейцев продемонстрировать свою самостоятельность, то есть не уступать давлению англосаксов, не рисковать европейско-китайскими связями. Но европейцы свой выбор сделали — точнее, это сделало за них руководство Евросоюза. Вот ключевая цитата из речи фон дер Ляйен: "То, как Китай будет относится к войне Путина, станет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем".То есть отношения двух сторон ставятся в прямую зависимость от отношений Китая и России — абсолютно неприемлемая для Пекина позиция. А ведь кроме этого председатель Еврокомиссии высказала еще целый ряд претензий к китайской политике. Вот только некоторые из них:"В течение некоторого времени мы наблюдали очень преднамеренное ужесточение общей стратегической позиции Китая. И теперь это сопровождалось усилением все более напористых действий"."Точно так же, как Китай наращивал свою военную мощь, он также усиливал свою политику дезинформации и экономического и торгового принуждения. Это преднамеренная политика, нацеленная на другие страны"."Эти эскалационные действия указывают на то, что Китай становится все более репрессивным дома и более напористым за рубежом"."Ясной целью Коммунистической партии Китая является системное изменение международного порядка с Китаем в его центре".Даже части этих обвинений достаточно для того, чтобы сделать предстоящий в Пекине диалог бессмысленным, но на самом деле ЕС и не верит в диалог с Китаем. В руководстве ЕС уже давно поставили на нем крест — не случайно почти год назад Жозеп Боррель называл его "диалогом глухонемых". Но если ЕС взял курс на переход от партнерства и конкуренции к соперничеству и конфронтации, то отдельные европейские страны совершенно не готовы к разрыву с Поднебесной. Более того — они прекрасно понимают, что даже сам курс на "развод с Китаем" (на фоне разрыва и конфронтации с Россией) станет для Европы катастрофой. Сначала экономической для государств, а потом и политической — для ЕС. Не видеть этого может только слепец — или тот, кто сознательно выдает черное за белое. Постоянный представитель Китая при ЕС назвал выступление фон дер Ляйен "бессвязным и противоречивым":"В речи было много искажений и неправильных толкований китайской политики и отношения Китая. И я бы сказал, что кто бы ни написал эту речь для фон дер Ляйен, он на самом деле не понимает Китай или намеренно искажает отношение Китая".Но, может быть, речь идет о сочетании у европейских атлантистов одного и другого — и не понимают, и сознательно перевирают? Разобраться в нюансах смогут будущие историки — когда будут искать причины несамостоятельного и самоубийственного поведения Европы в двадцатые годы двадцать первого века.

https://ria.ru/20230403/kitay-1862592083.html

https://ria.ru/20230403/kurily-1862731351.html

https://ria.ru/20230331/kitay-1861885085.html

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

https://ria.ru/20230325/knr-1860537310.html

китай

пекин

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

китай, пекин, европа, эммануэль макрон, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, аналитика