https://ria.ru/20230404/ukraina-1862827128.html

На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным

На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным - РИА Новости, 04.04.2023

На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным

Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:38

2023-04-04T10:38

2023-04-04T11:18

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло еще один подпольный склад с крадеными продуктами", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала предназначенные для украинской армии продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая была готова для перепродажи. "Сейчас же работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около трех тонн", - отметили в ГБР. В госбюро расследований добавили, что против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего складом и главного менеджера заведено дело по статье "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". "Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - сообщили в ГБР.

https://ria.ru/20230314/yabloki-1857774354.html

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, государственное бюро расследований украины