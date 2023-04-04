https://ria.ru/20230404/ukraina-1862827128.html
На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным
На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным - РИА Новости, 04.04.2023
На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным
Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:38
2023-04-04T10:38
2023-04-04T11:18
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
государственное бюро расследований украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_0:293:3088:2030_1920x0_80_0_0_d134cc53498705daa7990c6f6f537452.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. "Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло еще один подпольный склад с крадеными продуктами", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала предназначенные для украинской армии продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая была готова для перепродажи. "Сейчас же работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около трех тонн", - отметили в ГБР. В госбюро расследований добавили, что против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего складом и главного менеджера заведено дело по статье "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". "Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - сообщили в ГБР.
https://ria.ru/20230314/yabloki-1857774354.html
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/27/1556882773_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_078946786abaab0f87b2784d198dd6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, государственное бюро расследований украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Государственное бюро расследований Украины
На Украине нашли склад с крадеными продуктами, предназначавшимися военным
ГБР Украины нашло в Днепропетровской области склад с крадеными продуктами для военных
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Подпольный склад с крадеными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях, сообщили
в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло еще один подпольный склад с крадеными продуктами", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
СМИ: скандальная украинская компания продает ВСУ яблоки по завышенной цене
По информации ведомства, в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала предназначенные для украинской армии продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая была готова для перепродажи. "Сейчас же работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около трех тонн", - отметили в ГБР.
В госбюро расследований добавили, что против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего складом и главного менеджера заведено дело по статье "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением".
"Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - сообщили в ГБР.
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области