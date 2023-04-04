https://ria.ru/20230404/trepova-1862986365.html
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой - РИА Новости, 04.04.2023
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой
Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:40
2023-04-04T17:40
2023-04-04T17:53
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
москва
санкт-петербург
россия
владлен татарский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни", - заявил следователь СК РФ в суде.
https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в кафе в петербурге, происшествия, москва, санкт-петербург, россия, владлен татарский
Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой
Следователь попросил провести заседание по аресту Треповой в закрытом режиме