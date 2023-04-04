https://ria.ru/20230404/trepova-1862986365.html

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой - РИА Новости, 04.04.2023

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:40

2023-04-04T17:40

2023-04-04T17:53

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

москва

санкт-петербург

россия

владлен татарский

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни", - заявил следователь СК РФ в суде.

https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html

москва

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

взрыв в кафе в петербурге, происшествия, москва, санкт-петербург, россия, владлен татарский