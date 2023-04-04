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Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой - РИА Новости, 04.04.2023
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17:40 04.04.2023 (обновлено: 17:53 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trepova-1862986365.html
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой - РИА Новости, 04.04.2023
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой
Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:40
2023-04-04T17:53
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
москва
санкт-петербург
россия
владлен татарский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни", - заявил следователь СК РФ в суде.
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взрыв в кафе в петербурге, происшествия, москва, санкт-петербург, россия, владлен татарский
Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский
Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

Следователь попросил провести заседание по аресту Треповой в закрытом режиме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Басманный суд Москвы провести в закрытом режиме рассмотрение ходатайства об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Полагаю необходимым рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни", - заявил следователь СК РФ в суде.
Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова
3 апреля, 13:17
 
Взрыв в кафе в ПетербургеПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургРоссияВладлен Татарский
 
 
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