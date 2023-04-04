https://ria.ru/20230404/tramp-1863033823.html

Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США

Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США - РИА Новости, 04.04.2023

Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу не находятся в зоне внимания действующего главы государства Джо Байдена, который сосредоточен на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:38

2023-04-04T21:38

2023-04-04T21:38

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

карин жан-пьер

джо байден

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу не находятся в зоне внимания действующего главы государства Джо Байдена, который сосредоточен на разрешении проблем простых американцев, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Внимание президента на сегодняшний день не сфокусировано на предъявлении обвинений (Дональду Трампу). Президент сосредоточен на решении проблем американского народа", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Трамп в эти минуты находится в суде Нью-Йорка, где ему должны предъявить обвинения по нескольким десяткам пунктов.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден, арест трампа