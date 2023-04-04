https://ria.ru/20230404/tramp-1863033823.html
Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США
Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США - РИА Новости, 04.04.2023
Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США
Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу не находятся в зоне внимания действующего главы государства Джо Байдена, который сосредоточен на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:38
2023-04-04T21:38
2023-04-04T21:38
в мире
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нью-йорк (город)
дональд трамп
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джо байден
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу не находятся в зоне внимания действующего главы государства Джо Байдена, который сосредоточен на разрешении проблем простых американцев, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Внимание президента на сегодняшний день не сфокусировано на предъявлении обвинений (Дональду Трампу). Президент сосредоточен на решении проблем американского народа", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Трамп в эти минуты находится в суде Нью-Йорка, где ему должны предъявить обвинения по нескольким десяткам пунктов.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден, арест трампа
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Арест Трампа
Белый дом: обвинения Трампу "не в фокусе" внимания президента США
Белый дом заявил, что обвинения Дональду Трампу "не в фокусе" внимания президента США