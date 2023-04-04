https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862802816.html

Володин прокомментировал убийство военкора Татарского

Володин прокомментировал убийство военкора Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

Володин прокомментировал убийство военкора Татарского

Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:02

2023-04-04T08:02

2023-04-04T08:50

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

происшествия

вячеслав володин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин добавил, что Киев "пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду". "Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - отметил спикер ГД.В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, происшествия, вячеслав володин