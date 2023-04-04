Володин прокомментировал убийство военкора Татарского
Спикер ГД Володин: поддержка Киева Западом создала в Европе террористическое государство
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства", - написал он в посте, посвященном гибели военкора Владлена Татарского.
Володин добавил, что Киев "пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду". "Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - отметил спикер ГД.
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"Терроризму нет оправдания. Во всём мире с ним жёстко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают", - заключил Володин.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.