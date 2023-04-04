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Володин прокомментировал убийство военкора Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
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08:02 04.04.2023 (обновлено: 08:50 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862802816.html
Володин прокомментировал убийство военкора Татарского
Володин прокомментировал убийство военкора Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
Володин прокомментировал убийство военкора Татарского
Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:02
2023-04-04T08:50
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
происшествия
вячеслав володин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин добавил, что Киев "пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду". "Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - отметил спикер ГД.В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, происшествия, вячеслав володин
Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Происшествия, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал убийство военкора Татарского

Спикер ГД Володин: поддержка Киева Западом создала в Европе террористическое государство

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства", - написал он в посте, посвященном гибели военкора Владлена Татарского.

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Володин добавил, что Киев "пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду". "Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - отметил спикер ГД.
«
"Терроризму нет оправдания. Во всём мире с ним жёстко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают", - заключил Володин.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.
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Взрыв в кафе в ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествияВячеслав Володин
 
 
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