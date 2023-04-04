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"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков - РИА Новости, 04.04.2023
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00:29 04.04.2023 (обновлено: 00:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tango-1862783572.html
"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков
"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков - РИА Новости, 04.04.2023
"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков
Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:29
2023-04-04T00:32
россия
европа
москва
сергей лавров
владимир путин
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". "Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – "для танго нужны двое", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что может сделать Россия на дипломатическом фронте, чтобы "ступеней" к ядерному столкновению становилось больше, а не меньше. Министр напомнил, что Россия неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем. Среди них – выдвинутая в декабре 2021 года инициатива президента России Владимира Путина по предоставлению Москве юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении. По его словам, власти России "по-прежнему открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов – в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что инициатива Британии о возможных поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном - это еще одна ступенька, которая пройдена, и их остается все меньше.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
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россия, европа, москва, сергей лавров, владимир путин, сергей шойгу, в мире
Россия, Европа, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков

Лавров: Россия готова к снижению ядерных рисков, но для танго нужны двое

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – "для танго нужны двое", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что может сделать Россия на дипломатическом фронте, чтобы "ступеней" к ядерному столкновению становилось больше, а не меньше.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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00:05
Министр напомнил, что Россия неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем. Среди них – выдвинутая в декабре 2021 года инициатива президента России Владимира Путина по предоставлению Москве юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении.
«
"Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная. В конечном итоге это привело к нынешнему кризису на Украине", - напомнил он.
По его словам, власти России "по-прежнему открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов – в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков".
«
"Главная предпосылка здесь – отказ Запада от агрессивного враждебного курса. Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России. Опасность такой линии очевидна. Об этом мы всеми доступными методами предупреждаем западных коллег", - посетовал министр.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что инициатива Британии о возможных поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном - это еще одна ступенька, которая пройдена, и их остается все меньше.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Небензя допустил встречу Лаврова и Блинкена в ООН
Вчера, 20:17
 
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