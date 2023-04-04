https://ria.ru/20230404/tango-1862783572.html

"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков

"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков - РИА Новости, 04.04.2023

"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков

Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:29

2023-04-04T00:29

2023-04-04T00:32

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". "Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – "для танго нужны двое", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что может сделать Россия на дипломатическом фронте, чтобы "ступеней" к ядерному столкновению становилось больше, а не меньше. Министр напомнил, что Россия неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем. Среди них – выдвинутая в декабре 2021 года инициатива президента России Владимира Путина по предоставлению Москве юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении. По его словам, власти России "по-прежнему открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов – в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что инициатива Британии о возможных поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном - это еще одна ступенька, которая пройдена, и их остается все меньше.

https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html

https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862760874.html

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россия, европа, москва, сергей лавров, владимир путин, сергей шойгу, в мире