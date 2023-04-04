"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков
Лавров: Россия готова к снижению ядерных рисков, но для танго нужны двое
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Задача дипломатии – поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением – "для танго нужны двое", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что может сделать Россия на дипломатическом фронте, чтобы "ступеней" к ядерному столкновению становилось больше, а не меньше.
Министр напомнил, что Россия неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем. Среди них – выдвинутая в декабре 2021 года инициатива президента России Владимира Путина по предоставлению Москве юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении.
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"Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная. В конечном итоге это привело к нынешнему кризису на Украине", - напомнил он.
По его словам, власти России "по-прежнему открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов – в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков".
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"Главная предпосылка здесь – отказ Запада от агрессивного враждебного курса. Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России. Опасность такой линии очевидна. Об этом мы всеми доступными методами предупреждаем западных коллег", - посетовал министр.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что инициатива Британии о возможных поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном - это еще одна ступенька, которая пройдена, и их остается все меньше.