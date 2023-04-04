https://ria.ru/20230404/sud-1862927249.html

Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд

Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд - РИА Новости, 04.04.2023

Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд

В Басманный суд Москвы доставлена Дарья Трепова, задержанная по делу о взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:15

2023-04-04T15:15

2023-04-04T15:49

происшествия

россия

санкт-петербург

украина

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставлена Дарья Трепова, задержанная по делу о взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости. Обычно уголовные дела расследуются по месту совершения преступления, однако зачастую из-за резонанса или особой сложности расследования дела передаются в центральный аппарат СК РФ. Для того, чтобы с фигурантами было удобнее проводить следственные действия, их часто содержат в одном из столичных следственных изоляторов. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/arest-1862925167.html

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санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге