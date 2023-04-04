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Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд - РИА Новости, 04.04.2023
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15:15 04.04.2023 (обновлено: 15:49 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sud-1862927249.html
Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд
Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд - РИА Новости, 04.04.2023
Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд
В Басманный суд Москвы доставлена Дарья Трепова, задержанная по делу о взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:15
2023-04-04T15:49
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставлена Дарья Трепова, задержанная по делу о взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости. Обычно уголовные дела расследуются по месту совершения преступления, однако зачастую из-за резонанса или особой сложности расследования дела передаются в центральный аппарат СК РФ. Для того, чтобы с фигурантами было удобнее проводить следственные действия, их часто содержат в одном из столичных следственных изоляторов. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Фигурантку дела об убийстве Татарского доставили в Басманный суд

Фигурантку дела об убийстве Татарского Дарью Трепову доставили в Басманный суд Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДарья Трепова у здания Басманного суда. 4 апреля 2023
Дарья Трепова у здания Басманного суда. 4 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дарья Трепова у здания Басманного суда. 4 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставлена Дарья Трепова, задержанная по делу о взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости.
Обычно уголовные дела расследуются по месту совершения преступления, однако зачастую из-за резонанса или особой сложности расследования дела передаются в центральный аппарат СК РФ. Для того, чтобы с фигурантами было удобнее проводить следственные действия, их часто содержат в одном из столичных следственных изоляторов.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Задержанная Дарья Трепова. Кадр видео
Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского
Вчера, 15:12
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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