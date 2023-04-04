https://ria.ru/20230404/stalingrad-1862937586.html

ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 04.04.2023

ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:36

2023-04-04T15:36

2023-04-04T15:36

общество

сталинград

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставить им правовые гарантии соцзащиты. "Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.

https://ria.ru/20230327/volgograd-1860858445.html

сталинград

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сталинград, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)