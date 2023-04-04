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ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 04.04.2023
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15:36 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/stalingrad-1862937586.html
ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны
ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 04.04.2023
ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:36
2023-04-04T15:36
общество
сталинград
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставить им правовые гарантии соцзащиты. "Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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общество, сталинград, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Сталинград, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
ГД одобрила приравнивание переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

Госдума проголосовала за отнесение жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Сталинграда. Февраль 1943 года
Центральная площадь Сталинграда. Февраль 1943 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости
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Центральная площадь Сталинграда. Февраль 1943 года. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставить им правовые гарантии соцзащиты.
"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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ОбществоСталинградГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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