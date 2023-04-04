https://ria.ru/20230404/ssha-1862898558.html

"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны

"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны - РИА Новости, 04.04.2023

"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны

США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:46

2023-04-04T13:46

2023-04-04T16:02

в мире

сша

джо байден

си цзиньпин

америка

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577978_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ab954ed3c7d0b9bcb51813819012f1b.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон."Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок", — считает он.Журналист отметил, что своей "ханжеской, абсолютно бездарной внешней политикой" американский президент оттолкнул от себя "вообще всех". Хилтон считает, что при Байдене Китай успешно продвигает свою политику даже в Южной Америке. Так, напомнил журналист, недавно КНР заключила соглашение с Бразилией об отказе от доллара и использовании китайской валюты в торговых расчетах.Таким образом, по его мнению, влияние и престиж США пали слишком сильно.

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html

https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html

сша

америка

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, америка, китай