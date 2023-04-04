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"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны
"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны - РИА Новости, 04.04.2023
"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны
США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:46
2023-04-04T13:46
2023-04-04T16:02
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон."Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок", — считает он.Журналист отметил, что своей "ханжеской, абсолютно бездарной внешней политикой" американский президент оттолкнул от себя "вообще всех". Хилтон считает, что при Байдене Китай успешно продвигает свою политику даже в Южной Америке. Так, напомнил журналист, недавно КНР заключила соглашение с Бразилией об отказе от доллара и использовании китайской валюты в торговых расчетах.Таким образом, по его мнению, влияние и престиж США пали слишком сильно.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html
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в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, америка, китай
В мире, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Америка, Китай
"Байден пошатывается". В США признали катастрофическое положение страны
Ведущий Fox News Хилтон: США теряют мировой престиж из-за политики президента Джо Байдена
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, заявил ведущий Fox News
Стив Хилтон.
"Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок", — считает он.
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Журналист отметил, что своей "ханжеской, абсолютно бездарной внешней политикой" американский президент оттолкнул от себя "вообще всех".
Хилтон считает, что при Байдене Китай успешно продвигает свою политику даже в Южной Америке. Так, напомнил журналист, недавно КНР заключила соглашение с Бразилией об отказе от доллара и использовании китайской валюты в торговых расчетах.
Таким образом, по его мнению, влияние и престиж США пали слишком сильно.
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