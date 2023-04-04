https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1863042762.html

Спецоперация, 4 апреля: ВС России нарушили производство вооружения ВСУ

Спецоперация, 4 апреля: ВС России нарушили производство вооружения ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023

Спецоперация, 4 апреля: ВС России нарушили производство вооружения ВСУ

Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:49

2023-04-04T22:49

2023-04-04T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

украина

венесуэла

александр гордеев (полковник)

россия

владлен татарский

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ он добавил, что российские вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Краснолиманском, Купянском направлениях. Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы РФ уничтожают оружие Запада на Украине как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. Он отметил, что на Украине с начала года поражено 59 гаубиц М-777, 13 САУ Paladin, 14 пусковых установок HIMARS производства США, а также 30 САУ из Польши, Германии, Франции и Чехии. Кроме того, Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков. Он подчеркнул, что действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка войск нанесла поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка ЛНР, уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР, уничтожено до 225 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. В Минобороны РФ добавили, что на Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских боевиков, два автомобиля и две гаубицы Д-30. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях потерял до 70 боевиков, также уничтожены две бронемашины и гаубица. Кроме того, до 10 украинских военных, два автомобиля и две гаубицы Д-30 уничтожены на херсонском направлении. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда HIMARS и три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Красногоровка ДНР и Каховка Херсонской области. В Минобороны РФ добавили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово ДНР и Орехов Запорожской области, в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Обстановка в новых регионахНачальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России сорвали четыре попытки украинских войск провести разведку боем на Южнодонецком направлении, уничтожено до 20 боевиков. Он добавил, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на Южнодонецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев. Гордеев подчеркнул, что российские артиллеристы нанесли огневое поражение скоплению украинских войск в районе Гуляйполя, уничтожено до 15 боевиков. Кроме того, на Запорожском направлении расчеты орудий "Гиацинт-Б" нанесли удар по взводному опорному пункту противника в районе населенного пункта Малые Щербаки, в результате которого было уничтожено артиллерийское орудие "Нона-СВК" и до 10 украинских военных. Мэр Горловки Иван Приходько написал в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детского сада, пострадавших нет. Убийство Владлена ТатарскогоКорреспондент РИА Новости из зала Басманного суда заявил, что суд на два месяца арестовал Дарью Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Музыкант Аким Апачев сообщил РИА Новости, что похороны Татарского пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве. Место и время похорон пока не раскрываются. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль написал в своем блоге в Twitter, что Венесуэла осуждает взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, выразил соболезнование семье погибшего и пострадавшим и заявил, что терроризм в любой форме представляет собой серьезнейшую угрозу международному миру и безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что ответ на убийство Татарского должен быть сокрушительным, а проблему украинского терроризма необходимо решать радикально. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства, оно пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не применимо прощение и сострадание. Он добавил, что тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц. Медведев подчеркнул, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. Международная обстановкаПентагон сообщил, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, что члены альянса увеличивают финансирование нелетальной помощи Украине, включая топливо, медикаменты, системы связи и понтонные мосты. Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, необходимость подготовки нового пакета санкций против РФ и выполнение рекомендаций ЕК. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, надеется, что ЕС продемонстрирует "стратегическую независимость и политическую мудрость". Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил журналистам, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230404/evakuatsiya-1863025238.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230404/shpionazh-1863038966.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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