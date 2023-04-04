https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862867194.html
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:31
2023-04-04T12:31
2023-04-04T13:08
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
2023-04-04T12:31
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PT2M47S
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
Шойгу: высокоточные российские удары нарушили производство оружия и снабжение на Украине