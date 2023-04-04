Рейтинг@Mail.ru
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 04.04.2023 (обновлено: 13:08 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862867194.html
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:31
2023-04-04T13:08
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852684926_210:0:1897:949_1920x0_80_0_0_b81fce3470e3b551093aa9deb4a846d1.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием
2023-04-04T12:31
true
PT2M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852684926_279:0:1808:1147_1920x0_80_0_0_c9e2f2880bc3c6632b8b19f522ff47b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
2023-04-04T12:31
true
PT2M47S
Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине

Шойгу: высокоточные российские удары нарушили производство оружия и снабжение на Украине

© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала