https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862867194.html

Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине

Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине

Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:31

2023-04-04T12:31

2023-04-04T13:08

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточными ударами нарушила производство ряда образцов украинских вооружений, а также переброску боеприпасов и топлива на фронт, заявил во вторник в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны России Сергей Шойгу.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием 2023-04-04T12:31 true PT2M47S

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Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, видео