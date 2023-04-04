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Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2023
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости его друзья. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:29
2023-04-04T16:29
2023-04-04T23:28
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
россия
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости его друзья. По ее словам, позже выяснилось, что тела погибших были заминированы. Наталья рассказала также, что Денис был талантливым остроумным парнем, музыкантом и поэтом. "Для него Родина и долг Родине, как и долг дружбе, никогда не были пустыми словами. <…> Он часто упоминал погибших детей Донбасса, и это опять же не ради показухи, это была его действительная боль", — сказала она.Денис отправился в зону СВО перед Новым годом "поиграть на гитаре" и "привезти гуманитарку — ну сколько может один человек с рюкзаком". Приехал, поиграл, а потом подписал контракт, вспоминает Наталья. Другая подруга Дениса, Ольга Калашникова, рассказала, что он был настоящим рыцарем и менестрелем, одним из лучших фехтовальщиков России в ролевом фехтовании и ХЕМА. Денис Семенов писал стихи из зоны СВО, был одним из авторов журнала "Ватник". Заботы о похоронах взяли на себя его родные из Новосибирска — мать и сестра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО
Журналист из Петербурга Денис Семенов, ушедший добровольцем, погиб в зоне спецоперации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости его друзья.
«
"Его последним боевым заданием (в составе группы. — Прим. ред.) было вынести тела павших товарищей. Так и погибли он и еще парнишка с позывным Тайга. Это было вечером 30 марта. Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска. — Прим. ред.) был у нас в гостях", — рассказала подруга погибшего Наталья Никифорова, уточнив, что это случилось на Запорожском направлении.
По ее словам, позже выяснилось, что тела погибших были заминированы.
Наталья рассказала также, что Денис был талантливым остроумным парнем, музыкантом и поэтом.
"Для него Родина и долг Родине, как и долг дружбе, никогда не были пустыми словами. <…> Он часто упоминал погибших детей Донбасса
, и это опять же не ради показухи, это была его действительная боль", — сказала она.
Денис отправился в зону СВО перед Новым годом "поиграть на гитаре" и "привезти гуманитарку — ну сколько может один человек с рюкзаком". Приехал, поиграл, а потом подписал контракт, вспоминает Наталья.
Другая подруга Дениса, Ольга Калашникова, рассказала, что он был настоящим рыцарем и менестрелем, одним из лучших фехтовальщиков России
в ролевом фехтовании и ХЕМА.
«
"А еще он невероятно талантлив, я обожаю его песни и рассказы, мне нравилось читать его обзоры на фильмы. Вообще, все, что он писал, было ярко и необычно. Так жаль, что мы, его друзья, прохлопали ушами и не приложили усилий к записи альбома песен. Теперь уже и не записать", — добавила она.
Денис Семенов писал стихи из зоны СВО, был одним из авторов журнала "Ватник". Заботы о похоронах взяли на себя его родные из Новосибирска
— мать и сестра.