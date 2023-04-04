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Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО

Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2023

Ушедший добровольцем журналист из Санкт-Петербурга погиб в зоне СВО

Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости его друзья. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:29

2023-04-04T16:29

2023-04-04T23:28

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербург

россия

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Петербургский журналист Денис Семенов, который добровольцем отправился на фронт, погиб в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости его друзья. По ее словам, позже выяснилось, что тела погибших были заминированы. Наталья рассказала также, что Денис был талантливым остроумным парнем, музыкантом и поэтом. "Для него Родина и долг Родине, как и долг дружбе, никогда не были пустыми словами. <…> Он часто упоминал погибших детей Донбасса, и это опять же не ради показухи, это была его действительная боль", — сказала она.Денис отправился в зону СВО перед Новым годом "поиграть на гитаре" и "привезти гуманитарку — ну сколько может один человек с рюкзаком". Приехал, поиграл, а потом подписал контракт, вспоминает Наталья. Другая подруга Дениса, Ольга Калашникова, рассказала, что он был настоящим рыцарем и менестрелем, одним из лучших фехтовальщиков России в ролевом фехтовании и ХЕМА. Денис Семенов писал стихи из зоны СВО, был одним из авторов журнала "Ватник". Заботы о похоронах взяли на себя его родные из Новосибирска — мать и сестра.

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр