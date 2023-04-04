https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862946921.html
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую - РИА Новости, 04.04.2023
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую
Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:57
2023-04-04T15:57
2023-04-04T15:57
россия
сергей кириенко
экономика
"лидеры россии"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в мировой экономике, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Нас попробовали задавить санкциями - у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", - сказал Кириенко на запуске пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России". Он напомнил, что сегодня финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, экономика, "лидеры россии", санкции в отношении россии
Россия, Сергей Кириенко, Экономика, "Лидеры России", Санкции в отношении России
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую
Кириенко: Россию не получилось задавить санкциями, но это будет борьба вдолгую