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Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую - РИА Новости, 04.04.2023
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15:57 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862946921.html
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую - РИА Новости, 04.04.2023
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую
Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:57
2023-04-04T15:57
россия
сергей кириенко
экономика
"лидеры россии"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в мировой экономике, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Нас попробовали задавить санкциями - у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", - сказал Кириенко на запуске пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России". Он напомнил, что сегодня финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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россия, сергей кириенко, экономика, "лидеры россии", санкции в отношении россии
Россия, Сергей Кириенко, Экономика, "Лидеры России", Санкции в отношении России
Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую

Кириенко: Россию не получилось задавить санкциями, но это будет борьба вдолгую

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в мировой экономике, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Нас попробовали задавить санкциями - у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", - сказал Кириенко на запуске пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России".
Он напомнил, что сегодня финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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РоссияСергей КириенкоЭкономика"Лидеры России"Санкции в отношении России
 
 
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