https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862946921.html

Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую

Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую - РИА Новости, 04.04.2023

Кириенко напомнил, что санкции будут борьбой вдолгую

Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:57

2023-04-04T15:57

2023-04-04T15:57

россия

сергей кириенко

экономика

"лидеры россии"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россию пытались задавить санкциями, но ничего не получилось, однако нужно помнить, что это "борьба вдолгую" и это вопрос конкурентоспособности РФ, ее места в мировой экономике, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Нас попробовали задавить санкциями - у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую. Это вопрос конкурентноспособности нашей страны, это вопрос места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике", - сказал Кириенко на запуске пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России". Он напомнил, что сегодня финалисты и победители конкурса "Лидеры России" участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей кириенко, экономика, "лидеры россии", санкции в отношении россии