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В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
09:03 04.04.2023 (обновлено: 11:07 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами - РИА Новости, 04.04.2023
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами
Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центрального... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:03
2023-04-04T11:07
происшествия
самара
санкт-петербург
курумоч (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Уточняется, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента. На фото, опубликованном ведомством, запечатлен самолет с синими точками на борту, которые наносят на воздушные суда авиакомпании "Победа". Согласно онлайн-табло аэропорта "Курумоч", самолет Boeing 737 "Победы", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Самара в понедельник вечером, приземлился в воздушной гавани в 21.30 (20.30 мск), других рейсов из северной столицы в интервале более двух часов самарский аэропорт не принимал.
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происшествия, самара, санкт-петербург, курумоч (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Самара, Санкт-Петербург, Курумоч (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

Самолет из Петербурга в понедельник при посадке в аэропорту Самары столкнулся с птицами

© Фото : Центральное МСУТ СКРСамолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами
Самолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Центральное МСУТ СКР
Самолёт выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40, совершил столкновение с птицами
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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«
"В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительной информации, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту "Курумоч" 3 апреля 2023 года в 21.40 (20.40 мск) совершил столкновение с птицами. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
На фото, опубликованном ведомством, запечатлен самолет с синими точками на борту, которые наносят на воздушные суда авиакомпании "Победа".
Согласно онлайн-табло аэропорта "Курумоч", самолет Boeing 737 "Победы", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Самара в понедельник вечером, приземлился в воздушной гавани в 21.30 (20.30 мск), других рейсов из северной столицы в интервале более двух часов самарский аэропорт не принимал.
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