https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html

В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами - РИА Новости, 04.04.2023

В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центрального... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:03

2023-04-04T09:03

2023-04-04T11:07

происшествия

самара

санкт-петербург

курумоч (аэропорт)

туризм

новости - туризм

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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке в аэропорту назначения столкнулся с птицами, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Уточняется, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента. На фото, опубликованном ведомством, запечатлен самолет с синими точками на борту, которые наносят на воздушные суда авиакомпании "Победа". Согласно онлайн-табло аэропорта "Курумоч", самолет Boeing 737 "Победы", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Самара в понедельник вечером, приземлился в воздушной гавани в 21.30 (20.30 мск), других рейсов из северной столицы в интервале более двух часов самарский аэропорт не принимал.

https://ria.ru/20230130/stolknovenie-1848396078.html

самара

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, санкт-петербург, курумоч (аэропорт), новости - туризм