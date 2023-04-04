https://ria.ru/20230404/rossiyane-1862782386.html

Большинство россиян готовы вернуться из-за границы, показал опрос

Большинство россиян готовы вернуться из-за границы, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2023

Большинство россиян готовы вернуться из-за границы, показал опрос

Более 60 процентов россиян, которые работают за границей, выразили свою готовность вернуться в страну в ближайшее время, в том числе по личным обстоятельствам,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:03

2023-04-04T00:03

2023-04-04T07:01

россия

москва

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 60 процентов россиян, которые работают за границей, выразили свою готовность вернуться в страну в ближайшее время, в том числе по личным обстоятельствам, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости. При этом отмечается, что среди тех, кто работает в России, примерно 40 процентов заявили о готовности переехать в другой регион страны ради увеличения финансовой компенсации. Первое место в списке заняла Москва, куда готов переехать каждый второй респондент, на втором месте оказался Санкт-Петербург, третье место занял Южный федеральный округ. Число соискателей, готовых ради новых карьерных возможностей покинуть страну, в целом выросло до 58 процентов (против 47 процентов в 2020 году), при этом лишь шесть процентов из них активно ищут такие возможности. "Традиционно, предпочтительными странами для переезда в России и в мире в этом году стали США и Канада. При этом, вопреки распространенному мнению, ОАЭ не вошли топ-10 направлений для возможного переезда", — добавляется в исследовании. В стране также обозначился тренд на возврат рынка труда в сторону соискателей "после непродолжительного пограничного состояния с весны до осени 2022 года". Так, более 70 процентов респондентов заявили, что нашли свое последнее место работы менее чем за месяц, а почти половина сказали, что готовы находиться в поиске дольше этого срока для получения оптимального предложения о работе. Кроме того, такие факторы, как финансовая стабильность работодателя (92 процента) и финансовая компенсация (89 процентов) остаются ключевыми при выборе места работы.Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По этому показателю россияне "даже превзошли среднемировые оценки" — 76 процентов против 69 процентов по миру, добавляется в материалах.

https://ria.ru/20230403/galustyan-1862676241.html

https://ria.ru/20230401/meladze-1862151709.html

россия

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россия, москва, санкт-петербург, экономика