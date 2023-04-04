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Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 04.04.2023 (обновлено: 13:18 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rakety-1862866627.html
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T13:18
специальная военная операция на украине
сша
f-16
киев
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, f-16, киев, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, США, F-16, Киев, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине

Шойгу: США рассматривают передачу Украине ракет ATACMS с дальностью до 300 километров

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАF-16КиевРоссияСергей Шойгу
 
 
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