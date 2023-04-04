https://ria.ru/20230404/rakety-1862866627.html

Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине

Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 04.04.2023

Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине

США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:30

2023-04-04T12:30

2023-04-04T13:18

специальная военная операция на украине

сша

f-16

киев

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_258349e63544b56c97dbe156073767ac.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, f-16, киев, россия, сергей шойгу