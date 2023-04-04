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Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T12:30
2023-04-04T13:18
специальная военная операция на украине
сша
f-16
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и истребителей F-16, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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сша, f-16, киев, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, США, F-16, Киев, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
Шойгу: США рассматривают передачу Украине ракет ATACMS с дальностью до 300 километров