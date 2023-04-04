https://ria.ru/20230404/puteshestviya-1862737701.html

Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле

Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле - РИА Новости, 04.04.2023

Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле

Определен список бюджетных направлений для авиапутешествий в апреле, сообщает Туту. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:36

2023-04-04T04:36

2023-04-04T04:36

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Определен список бюджетных направлений для авиапутешествий в апреле, сообщает Туту.Рейтинг составлен по средним чекам за уже оформленные билеты в оба конца.Самым недорогим вариантом перелета из Москвы оказался Санкт-Петербург, средний чек по этому направлению составляет 6,1 тысячи рублей. За 6,8 тысячи рублей в среднем покупают билеты в Самару, а за 7,4 тысячи — в Нижний Новгород. Ульяновск, Казань, Череповец, Пенза, Уфа, Саратов и Екатеринбург вошли в десятку наиболее недорогих авиамаршрутов.Самый низкий средний чек за перелет из Санкт-Петербурга — в Москву, за билет туристы платят в среднем шесть тысяч рублей. На 250 рублей больше стоит перелет в Иваново, а на 1300 рублей — в Архангельск. Ярославль, Назрань, Мурманск, Калуга, Самара, Чебоксары и Череповец — также бюджетные варианты для поездки.Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минводы (6,2 тысячи рублей), из Новосибирска — в Горно-Алтайск (пять тысяч рублей), из Екатеринбурга — в Тюмень (4,6 тысячи рублей), а из Минвод — в Махачкалу (2,8 тысячи рублей).

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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