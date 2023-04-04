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Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:36 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/puteshestviya-1862737701.html
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле
Определен список бюджетных направлений для авиапутешествий в апреле, сообщает Туту. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:36
2023-04-04T04:36
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авиабилеты
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Определен список бюджетных направлений для авиапутешествий в апреле, сообщает Туту.Рейтинг составлен по средним чекам за уже оформленные билеты в оба конца.Самым недорогим вариантом перелета из Москвы оказался Санкт-Петербург, средний чек по этому направлению составляет 6,1 тысячи рублей. За 6,8 тысячи рублей в среднем покупают билеты в Самару, а за 7,4 тысячи — в Нижний Новгород. Ульяновск, Казань, Череповец, Пенза, Уфа, Саратов и Екатеринбург вошли в десятку наиболее недорогих авиамаршрутов.Самый низкий средний чек за перелет из Санкт-Петербурга — в Москву, за билет туристы платят в среднем шесть тысяч рублей. На 250 рублей больше стоит перелет в Иваново, а на 1300 рублей — в Архангельск. Ярославль, Назрань, Мурманск, Калуга, Самара, Чебоксары и Череповец — также бюджетные варианты для поездки.Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минводы (6,2 тысячи рублей), из Новосибирска — в Горно-Алтайск (пять тысяч рублей), из Екатеринбурга — в Тюмень (4,6 тысячи рублей), а из Минвод — в Махачкалу (2,8 тысячи рублей).
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, отдых в россии, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Авиабилеты
Названы самые дешевые маршруты для авиапутешествий в апреле

Туту: Москва стала самым бюджетным направлением для авиапутешествий в апреле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Определен список бюджетных направлений для авиапутешествий в апреле, сообщает Туту.
Рейтинг составлен по средним чекам за уже оформленные билеты в оба конца.
Самым недорогим вариантом перелета из Москвы оказался Санкт-Петербург, средний чек по этому направлению составляет 6,1 тысячи рублей. За 6,8 тысячи рублей в среднем покупают билеты в Самару, а за 7,4 тысячи — в Нижний Новгород.
Ульяновск, Казань, Череповец, Пенза, Уфа, Саратов и Екатеринбург вошли в десятку наиболее недорогих авиамаршрутов.
Самый низкий средний чек за перелет из Санкт-Петербурга — в Москву, за билет туристы платят в среднем шесть тысяч рублей. На 250 рублей больше стоит перелет в Иваново, а на 1300 рублей — в Архангельск.
Ярославль, Назрань, Мурманск, Калуга, Самара, Чебоксары и Череповец — также бюджетные варианты для поездки.
Из Сочи выгоднее всего отправиться в Минводы (6,2 тысячи рублей), из Новосибирска — в Горно-Алтайск (пять тысяч рублей), из Екатеринбурга — в Тюмень (4,6 тысячи рублей), а из Минвод — в Махачкалу (2,8 тысячи рублей).
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