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На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным

На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным - РИА Новости, 04.04.2023

На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным

Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:03

2023-04-04T02:03

2023-04-04T02:45

в мире

цены на нефть

пекин

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эммануэль макрон

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си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico.Авторы материала пояснили, что французский лидер планирует убедить Си Цзиньпина отдалиться от контактов с Путиным и выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Однако, добавили журналисты, у французского президента нет четко выраженных рычагов давления для выполнения задачи.Кроме того, в статье также напомнили о "бесплодных" переговорах Макрона с Путиным, которые он "часами вел в прошлом году". Многие лидеры Запада, учитывая безуспешные попытки французского лидера сыграть роль в урегулировании конфликтов, имеют серьезные сомнения в результативности визита в Китай.Так, например, три представителя Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, сообщили изданию, что в США не рассчитывают на "прорыв" Макрона в переговорах с Си. Один из французских чиновников, также пожелавший не раскрывать свое имя, отметил, что "можно на пальцах руки сосчитать мировых лидеров, которые сумели провести с Си углубленную дискуссию".Государственный визит Макрона в Китай состоится 5–7 апреля. Во время поездки президент Франции планирует обсудить с руководством КНР ситуацию на Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, цены на нефть, пекин, китай, эммануэль макрон, франция, си цзиньпин, владимир путин