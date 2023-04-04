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На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным - РИА Новости, 04.04.2023
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02:03 04.04.2023 (обновлено: 02:45 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html
На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным
На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным - РИА Новости, 04.04.2023
На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным
Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:03
2023-04-04T02:45
в мире
цены на нефть
пекин
китай
эммануэль макрон
франция
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico.Авторы материала пояснили, что французский лидер планирует убедить Си Цзиньпина отдалиться от контактов с Путиным и выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Однако, добавили журналисты, у французского президента нет четко выраженных рычагов давления для выполнения задачи.Кроме того, в статье также напомнили о "бесплодных" переговорах Макрона с Путиным, которые он "часами вел в прошлом году". Многие лидеры Запада, учитывая безуспешные попытки французского лидера сыграть роль в урегулировании конфликтов, имеют серьезные сомнения в результативности визита в Китай.Так, например, три представителя Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, сообщили изданию, что в США не рассчитывают на "прорыв" Макрона в переговорах с Си. Один из французских чиновников, также пожелавший не раскрывать свое имя, отметил, что "можно на пальцах руки сосчитать мировых лидеров, которые сумели провести с Си углубленную дискуссию".Государственный визит Макрона в Китай состоится 5–7 апреля. Во время поездки президент Франции планирует обсудить с руководством КНР ситуацию на Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230403/graffiti-1862732310.html
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в мире, цены на нефть, пекин, китай, эммануэль макрон, франция, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Пекин, Китай, Эммануэль Макрон, Франция, Си Цзиньпин, Владимир Путин
На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным

Politico: Запад не ждет результатов от визита Макрона в Китай после провала с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico.
«

"Учитывая неудачные попытки Макрона сыграть главную роль в урегулировании конфликтов, таких как украинский кризис или срыв иранской ядерной сделки, в США и других странах есть сомнения в том, что поездка принесет серьезные результаты", — говорится в статье.

Авторы материала пояснили, что французский лидер планирует убедить Си Цзиньпина отдалиться от контактов с Путиным и выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Однако, добавили журналисты, у французского президента нет четко выраженных рычагов давления для выполнения задачи.
Кроме того, в статье также напомнили о "бесплодных" переговорах Макрона с Путиным, которые он "часами вел в прошлом году". Многие лидеры Запада, учитывая безуспешные попытки французского лидера сыграть роль в урегулировании конфликтов, имеют серьезные сомнения в результативности визита в Китай.
Граффити, изображающее президента Франции Эммануэля Макрона с усами, в Авиньоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Во французском Авиньоне появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера
Вчера, 18:17
Так, например, три представителя Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, сообщили изданию, что в США не рассчитывают на "прорыв" Макрона в переговорах с Си. Один из французских чиновников, также пожелавший не раскрывать свое имя, отметил, что "можно на пальцах руки сосчитать мировых лидеров, которые сумели провести с Си углубленную дискуссию".
Государственный визит Макрона в Китай состоится 5–7 апреля. Во время поездки президент Франции планирует обсудить с руководством КНР ситуацию на Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона
1 апреля, 06:17
 
В миреЦены на нефтьПекинКитайЭммануэль МакронФранцияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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