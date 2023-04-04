На Западе оценили шансы Макрона в Китае после его неудачи с Путиным
Politico: Запад не ждет результатов от визита Макрона в Китай после провала с Путиным
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Страны Запада сомневаются в успехе поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью отговорить Пекин от сближения с Москвой, пишет Politico.
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"Учитывая неудачные попытки Макрона сыграть главную роль в урегулировании конфликтов, таких как украинский кризис или срыв иранской ядерной сделки, в США и других странах есть сомнения в том, что поездка принесет серьезные результаты", — говорится в статье.
Авторы материала пояснили, что французский лидер планирует убедить Си Цзиньпина отдалиться от контактов с Путиным и выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Однако, добавили журналисты, у французского президента нет четко выраженных рычагов давления для выполнения задачи.
Кроме того, в статье также напомнили о "бесплодных" переговорах Макрона с Путиным, которые он "часами вел в прошлом году". Многие лидеры Запада, учитывая безуспешные попытки французского лидера сыграть роль в урегулировании конфликтов, имеют серьезные сомнения в результативности визита в Китай.
Так, например, три представителя Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, сообщили изданию, что в США не рассчитывают на "прорыв" Макрона в переговорах с Си. Один из французских чиновников, также пожелавший не раскрывать свое имя, отметил, что "можно на пальцах руки сосчитать мировых лидеров, которые сумели провести с Си углубленную дискуссию".
Государственный визит Макрона в Китай состоится 5–7 апреля. Во время поездки президент Франции планирует обсудить с руководством КНР ситуацию на Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.
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