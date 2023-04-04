Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 04.04.2023 (обновлено: 19:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/proekt-1863016013.html
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией - РИА Новости, 04.04.2023
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией
Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:40
2023-04-04T19:54
госдума рф
россия
общество
москва
владлен татарский
олег матвейчев
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев."Феминизм - экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству (комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ)", - сказал он.По словам парламентария, в проекте пока не предусмотрено наказание за это, но можно "делать сопутствующие законопроекты".Как отметил парламентарий, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты."Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы", - считает он.Матвейчев добавил, что феминизм - это паутина, сеть, заброшенная в РФ Западом, которая разрушает традиционные ценности.Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
https://ria.ru/20230308/feminizm-1856478844.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, общество, москва, владлен татарский, олег матвейчев, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Госдума РФ, Россия, Общество, Москва, Владлен Татарский, Олег Матвейчев, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией

Депутат Матвейчев: в ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев.
"Феминизм - экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству (комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ)", - сказал он.
По словам парламентария, в проекте пока не предусмотрено наказание за это, но можно "делать сопутствующие законопроекты".
Как отметил парламентарий, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты.
"Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы", - считает он.
Матвейчев добавил, что феминизм - это паутина, сеть, заброшенная в РФ Западом, которая разрушает традиционные ценности.
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
Молодые люди на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Россия — страна победившего феминизма
8 марта, 08:00
 
Госдума РФРоссияОбществоМоскваВладлен ТатарскийОлег МатвейчевСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала