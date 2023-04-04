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В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией

В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией - РИА Новости, 04.04.2023

В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией

Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:40

2023-04-04T19:40

2023-04-04T19:54

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общество

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владлен татарский

олег матвейчев

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, заявил РИА Новости зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев."Феминизм - экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это всё в комиссию по иностранному вмешательству (комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ)", - сказал он.По словам парламентария, в проекте пока не предусмотрено наказание за это, но можно "делать сопутствующие законопроекты".Как отметил парламентарий, большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты."Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы", - считает он.Матвейчев добавил, что феминизм - это паутина, сеть, заброшенная в РФ Западом, которая разрушает традиционные ценности.Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

https://ria.ru/20230308/feminizm-1856478844.html

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госдума рф, россия, общество, москва, владлен татарский, олег матвейчев, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге