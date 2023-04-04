https://ria.ru/20230404/postavki-1863023417.html

Генсек НАТО призвал наращивать поставки боеприпасов Киеву

Генсек НАТО призвал наращивать поставки боеприпасов Киеву - РИА Новости, 04.04.2023

Генсек НАТО призвал наращивать поставки боеприпасов Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран альянса с главой МИД Украины в рамках комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что Украина... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:31

2023-04-04T20:31

2023-04-04T20:31

в мире

украина

россия

брюссель

сергей лавров

евросоюз

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран альянса с главой МИД Украины в рамках комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что Украина должна вести "наступательные действия", поэтому необходимо наращивать поставки ей боеприпасов. "На встрече акцент был сделан не только на поставках боеприпасов Украине, но также на производстве. Мы работаем с промышленностью, находимся в тесном контакте с ЕС… Мы сейчас наращиваем производство для пополнения наших складов и поставок Украине. Конечно, Украина должна вести наступательные операции… поэтому Украина нуждается в больших количествах боеприпасов для артиллерийских систем, танков систем ПВО", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

украина

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, нато, йенс столтенберг