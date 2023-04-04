Генсек НАТО призвал наращивать поставки боеприпасов Киеву
Генсек НАТО Столтенберг призвал наращивать поставки боеприпасов Киеву
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран альянса с главой МИД Украины в рамках комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что Украина должна вести "наступательные действия", поэтому необходимо наращивать поставки ей боеприпасов.
"На встрече акцент был сделан не только на поставках боеприпасов Украине, но также на производстве. Мы работаем с промышленностью, находимся в тесном контакте с ЕС… Мы сейчас наращиваем производство для пополнения наших складов и поставок Украине. Конечно, Украина должна вести наступательные операции… поэтому Украина нуждается в больших количествах боеприпасов для артиллерийских систем, танков систем ПВО", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".