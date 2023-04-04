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Посол в Канаде потребовал Трюдо осудить убийства Татарского и Дугиной

Посол в Канаде потребовал Трюдо осудить убийства Татарского и Дугиной - РИА Новости, 04.04.2023

Посол в Канаде потребовал Трюдо осудить убийства Татарского и Дугиной

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что направил премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо официальный демарш с требованием РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:19

2023-04-04T23:19

2023-04-04T23:26

в мире

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россия

взрыв в кафе в петербурге

москва

джастин трюдо

владлен татарский

дарья дугина

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что направил премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, пригрозив, что отказ это сделать будет воспринят Москвой как свидетельство поддержки терроризма."Посол РФ в Канаде направляет официальный демарш на имя премьер-министра Канады с требованием осудить убийство Татарского и Дугиной", - проинформировал глава российской дипмиссии в Оттаве.Он добавил, что отсутствие такой реакции со стороны Трюдо "будет рассматриваться российской стороной как поддержка терроризма правительством Канады".

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россия

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в мире, канада, россия, взрыв в кафе в петербурге, москва, джастин трюдо, владлен татарский, дарья дугина