https://ria.ru/20230404/polsha-1862912102.html
Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна
Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна - РИА Новости, 04.04.2023
Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна
Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объемы ввозимого зерна c Украины, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:36
2023-04-04T14:36
2023-04-04T15:39
украина
польша
матеуш моравецкий
экономика
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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объемы ввозимого зерна c Украины, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Уже сегодня в пять-шесть раз меньше транспорта с востока. Уже большинство идет транзитом далее. Хранилища Elewarr сейчас опустошены наполовину, и уже есть место для польского зерна", — сказал он.По словам главы правительства, в Варшаве хотят, чтобы торговля с Украиной не дестабилизировала польский рынок.Польские фермеры с начала февраля устраивают акции протеста, в том числе с перекрытием дорог. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, в прошлом году в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, матеуш моравецкий, экономика
Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Экономика
Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна
Польша из-за протестов фермеров снизила объем ввоза украинского зерна в пять-шесть раз