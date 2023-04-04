https://ria.ru/20230404/polsha-1862912102.html

Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна

Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна - РИА Новости, 04.04.2023

Польша в несколько раз снизила объем ввозимого украинского зерна

Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объемы ввозимого зерна c Украины, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:36

2023-04-04T14:36

2023-04-04T15:39

украина

польша

матеуш моравецкий

экономика

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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объемы ввозимого зерна c Украины, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Уже сегодня в пять-шесть раз меньше транспорта с востока. Уже большинство идет транзитом далее. Хранилища Elewarr сейчас опустошены наполовину, и уже есть место для польского зерна", — сказал он.По словам главы правительства, в Варшаве хотят, чтобы торговля с Украиной не дестабилизировала польский рынок.Польские фермеры с начала февраля устраивают акции протеста, в том числе с перекрытием дорог. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, в прошлом году в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, матеуш моравецкий, экономика