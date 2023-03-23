https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html

Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна

Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна - РИА Новости, 23.03.2023

Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна

Польские фермеры протестуют в Щецине против наплыва зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:11

2023-03-23T19:11

2023-03-23T19:11

в мире

щецин

украина

польша

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польские фермеры протестуют в Щецине против наплыва зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает радиостанция RMF FM. В начале декабря 2022 года фермеры подали в министерство сельского хозяйства и развития села свои требования. Среди них - создание гарантийного фонда для пострадавших фермеров, введение залога на импортируемую с Украины сельскохозяйственную продукцию и лучший контроль за ней. Они также требуют помощи в получении и погашении кредитов на ведение сельскохозяйственной деятельности и введения "антикризисного щита" для сельского хозяйства, что должно предусматривать снижение цен на энергоносители и удешевление топлива для сельскохозяйственной техники. "Фермеры протестуют в Щецине. Сегодня стартует запланированная на месяц акция протеста. Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна", - говорится в сообщении. Свой протест фермеры начали у ворот местной судоверфи. "Мы выбрали верфь в качестве символа. Она тоже когда-то обанкротилась, мы теперь боимся, что наши фермы обанкротятся", - сказал председатель регионального профсоюза "Солидарность" индивидуальных фермеров Эдвард Космаль. RMF FM сообщает, что протестующие приехали на 70-80 тракторах, некоторые прибыли на легковых автомобилях. Перед воротами верфи фермеры возложили цветы к мемориальной доске в память о павших судостроителях, а затем кавалькада двинулась к воеводскому управлению, где протестующие намерены разбить палаточный городок и ожидать в нем переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. Радиостанция уточняет, что в акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что предназначенное на экспорт зерно, которое возится с Украины в Польшу, оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html

https://ria.ru/20230323/gaz-1860157007.html

https://ria.ru/20230125/ek-1847221085.html

щецин

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, щецин, украина, польша, матеуш моравецкий