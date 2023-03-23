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Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна - РИА Новости, 23.03.2023
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19:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна - РИА Новости, 23.03.2023
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна
Польские фермеры протестуют в Щецине против наплыва зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:11
2023-03-23T19:11
в мире
щецин
украина
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польские фермеры протестуют в Щецине против наплыва зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает радиостанция RMF FM. В начале декабря 2022 года фермеры подали в министерство сельского хозяйства и развития села свои требования. Среди них - создание гарантийного фонда для пострадавших фермеров, введение залога на импортируемую с Украины сельскохозяйственную продукцию и лучший контроль за ней. Они также требуют помощи в получении и погашении кредитов на ведение сельскохозяйственной деятельности и введения "антикризисного щита" для сельского хозяйства, что должно предусматривать снижение цен на энергоносители и удешевление топлива для сельскохозяйственной техники. "Фермеры протестуют в Щецине. Сегодня стартует запланированная на месяц акция протеста. Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна", - говорится в сообщении. Свой протест фермеры начали у ворот местной судоверфи. "Мы выбрали верфь в качестве символа. Она тоже когда-то обанкротилась, мы теперь боимся, что наши фермы обанкротятся", - сказал председатель регионального профсоюза "Солидарность" индивидуальных фермеров Эдвард Космаль. RMF FM сообщает, что протестующие приехали на 70-80 тракторах, некоторые прибыли на легковых автомобилях. Перед воротами верфи фермеры возложили цветы к мемориальной доске в память о павших судостроителях, а затем кавалькада двинулась к воеводскому управлению, где протестующие намерены разбить палаточный городок и ожидать в нем переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. Радиостанция уточняет, что в акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что предназначенное на экспорт зерно, которое возится с Украины в Польшу, оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html
https://ria.ru/20230323/gaz-1860157007.html
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в мире, щецин, украина, польша, матеуш моравецкий
В мире, Щецин, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна

В польском Щецине фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польские фермеры протестуют в Щецине против наплыва зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким, сообщает радиостанция RMF FM.
В начале декабря 2022 года фермеры подали в министерство сельского хозяйства и развития села свои требования. Среди них - создание гарантийного фонда для пострадавших фермеров, введение залога на импортируемую с Украины сельскохозяйственную продукцию и лучший контроль за ней. Они также требуют помощи в получении и погашении кредитов на ведение сельскохозяйственной деятельности и введения "антикризисного щита" для сельского хозяйства, что должно предусматривать снижение цен на энергоносители и удешевление топлива для сельскохозяйственной техники.
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"Фермеры протестуют в Щецине. Сегодня стартует запланированная на месяц акция протеста. Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна", - говорится в сообщении.
Свой протест фермеры начали у ворот местной судоверфи. "Мы выбрали верфь в качестве символа. Она тоже когда-то обанкротилась, мы теперь боимся, что наши фермы обанкротятся", - сказал председатель регионального профсоюза "Солидарность" индивидуальных фермеров Эдвард Космаль.
RMF FM сообщает, что протестующие приехали на 70-80 тракторах, некоторые прибыли на легковых автомобилях.
Перед воротами верфи фермеры возложили цветы к мемориальной доске в память о павших судостроителях, а затем кавалькада двинулась к воеводскому управлению, где протестующие намерены разбить палаточный городок и ожидать в нем переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким.
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Радиостанция уточняет, что в акции протеста принимают участие несколько тысяч человек.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что предназначенное на экспорт зерно, которое возится с Украины в Польшу, оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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