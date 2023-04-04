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Железнодорожница родила в пригородном поезде в Приамурье
Железнодорожница родила в пригородном поезде в Приамурье - РИА Новости, 04.04.2023
Железнодорожница родила в пригородном поезде в Приамурье
Работница железнодорожной станции родила в пригородном поезде в Амурской области, сообщила "Дальневосточная железная дорога" — филиал ОАО "РЖД". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:45
2023-04-04T11:45
2023-04-04T16:51
тында
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дальневосточная железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Работница железнодорожной станции родила в пригородном поезде в Амурской области, сообщила "Дальневосточная железная дорога" — филиал ОАО "РЖД". Работница станции Аносовская ДВЖД Елена почувствовала себя неважно и решила срочно ехать в Тынду за помощью. Она села на ближайший пригородный поезд, но как только состав тронулся, у женщины начались схватки. На рейсе оказалась опытная проводница АО "Экспресс Приморья" Евгения Дамбиева, своими профессиональными действиями она помогла справиться с напряженной ситуацией. Роженицу поместили в плацкартное купе, а пассажиров попросили не шуметь. "Железнодорожники помогли появиться на свет девочке в пригородном поезде, который следовал по маршруту Муртыгит — Тында", — говорится в сообщении. Девочка Злата появилась на свет, когда поезд шел в районе станции Беленькая. Железнодорожники вызвали скорую помощь к вокзалу Тынды, где маму с дочкой передали врачам. Затем их отправили в Благовещенск под наблюдение специалистов.
https://ria.ru/20230321/vrachi-1859517066.html
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тында, амурская область, благовещенск, дальневосточная железная дорога, ржд, россия
Тында, Амурская область, Благовещенск, Дальневосточная железная дорога, РЖД, Россия, Хорошие новости
Железнодорожница родила в пригородном поезде в Приамурье
В Амурской области железнодорожники помогли коллеге родить в плацкарте пригородного поезда