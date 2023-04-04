https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html

Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе

Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе - РИА Новости, 04.04.2023

Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе

Сегодня памятники советским и российским героям и классикам в Европе находятся под угрозой. Многие мемориалы уже уничтожили или перевезли в специальные музейные РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:04

культура

памятники

культура

история

александр пушкин

даугавпилс

рига

пловдив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821909825_0:3:1344:759_1920x0_80_0_0_9fdc2fa81bafcafdd9919622927ec41f.png

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня памятники советским и российским героям и классикам в Европе находятся под угрозой. Многие мемориалы уже уничтожили или перевезли в специальные музейные комплексы. Как на Западе пытаются отменить русскую культуру, стереть факты мировой истории и кто этому противостоит — в материале РИА Новости. Памятник Пушкину в Риге: одни оскверняют, другие защищаютВандалы облили памятник Пушкину краской. В середине марта рижане провели пикет против сноса монумента. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш предложил свою помощь. "Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" — написал он в соцсети. Мэр также напомнил, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, "а в крепости, кстати, сидел его друг декабрист Кюхельбекер".Стоит над горою "Алеша": вандалы и власти против легендарного монументаНа памятник советскому солдату в болгарском Пловдиве наносили нацистскую символику, антироссийские лозунги. Городские власти давно собирались снести монумент как "символ советской оккупации". Но в 1998-м Верховный суд Болгарии признал статую памятником Второй мировой войны. Так что сносить не будут. Но от вандалов защиты нет.Демонтировали и убрали с глаз долойВ польском Хжовице в прямом эфире телеканала TVP демонтировали пятиметровый обелиск с красной звездой и надписью на русском и польском языках "Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году". Так же поступили и с памятником в Мендзыблоци, воздвигнутом в честь 99 солдат Войска польского и девяти советских солдат, погибших в конце января 1945-го при освобождении Злотова. Власти заявили, что отдельные элементы скульптур останутся на хранении в Институте национальной памяти, но показывать их не будут, так как они "пропагандировали тоталитарную систему". Мемориал советским воинам в литовском городе Кедайняй признали "не имеющим ценности" (как и памятник погибшим воинам на кладбище Шета) и уничтожили.Пушкин переезжает в музей В парк монументов в Венгрии перевезли в конце 1990-х многочисленные скульптуры Ленина и венгерского коммуниста Белы Куна. Туда же отправили статую солдата, стоявшего в Будапеште, на горе Геллерт. Две скульптурные фигуры — бойца и женщины с пальмовой ветвью в руках — символизировали освобождение Венгрии от нацистов. Женщина теперь одна.Памятники Пушкину в Чернигове и Николаеве отправили в музеи. О судьбе снесенной статуи Горького в Виннице ничего не известно.Воин-освободитель в немецком Трептов-парке по-прежнему на месте. Это завершение трилогии "странствия меча": в Магнитогорске есть монумент передачи выкованного оружия, его поднимает "Родина-мать" на Мамаевом кургане и опускает советский солдат в Германии.

https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

https://ria.ru/20230210/pushkin-1850862675.html

https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1862140846.html

даугавпилс

рига

пловдив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

памятники, культура, история, александр пушкин, даугавпилс, рига, пловдив