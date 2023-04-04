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Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе - РИА Новости, 04.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.04.2023 (обновлено: 08:04 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html
Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе
Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе - РИА Новости, 04.04.2023
Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе
Сегодня памятники советским и российским героям и классикам в Европе находятся под угрозой. Многие мемориалы уже уничтожили или перевезли в специальные музейные РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:00
2023-04-04T08:04
культура
памятники
культура
история
александр пушкин
даугавпилс
рига
пловдив
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня памятники советским и российским героям и классикам в Европе находятся под угрозой. Многие мемориалы уже уничтожили или перевезли в специальные музейные комплексы. Как на Западе пытаются отменить русскую культуру, стереть факты мировой истории и кто этому противостоит — в материале РИА Новости. Памятник Пушкину в Риге: одни оскверняют, другие защищаютВандалы облили памятник Пушкину краской. В середине марта рижане провели пикет против сноса монумента. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш предложил свою помощь. "Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" — написал он в соцсети. Мэр также напомнил, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, "а в крепости, кстати, сидел его друг декабрист Кюхельбекер".Стоит над горою "Алеша": вандалы и власти против легендарного монументаНа памятник советскому солдату в болгарском Пловдиве наносили нацистскую символику, антироссийские лозунги. Городские власти давно собирались снести монумент как "символ советской оккупации". Но в 1998-м Верховный суд Болгарии признал статую памятником Второй мировой войны. Так что сносить не будут. Но от вандалов защиты нет.Демонтировали и убрали с глаз долойВ польском Хжовице в прямом эфире телеканала TVP демонтировали пятиметровый обелиск с красной звездой и надписью на русском и польском языках "Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году". Так же поступили и с памятником в Мендзыблоци, воздвигнутом в честь 99 солдат Войска польского и девяти советских солдат, погибших в конце января 1945-го при освобождении Злотова. Власти заявили, что отдельные элементы скульптур останутся на хранении в Институте национальной памяти, но показывать их не будут, так как они "пропагандировали тоталитарную систему". Мемориал советским воинам в литовском городе Кедайняй признали "не имеющим ценности" (как и памятник погибшим воинам на кладбище Шета) и уничтожили.Пушкин переезжает в музей В парк монументов в Венгрии перевезли в конце 1990-х многочисленные скульптуры Ленина и венгерского коммуниста Белы Куна. Туда же отправили статую солдата, стоявшего в Будапеште, на горе Геллерт. Две скульптурные фигуры — бойца и женщины с пальмовой ветвью в руках — символизировали освобождение Венгрии от нацистов. Женщина теперь одна.Памятники Пушкину в Чернигове и Николаеве отправили в музеи. О судьбе снесенной статуи Горького в Виннице ничего не известно.Воин-освободитель в немецком Трептов-парке по-прежнему на месте. Это завершение трилогии "странствия меча": в Магнитогорске есть монумент передачи выкованного оружия, его поднимает "Родина-мать" на Мамаевом кургане и опускает советский солдат в Германии.
https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html
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памятники, культура, история, александр пушкин, даугавпилс, рига, пловдив
Культура, Памятники, Культура, история, Александр Пушкин, Даугавпилс, Рига, Пловдив

Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Владислав Адамовский
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня памятники советским и российским героям и классикам в Европе находятся под угрозой. Многие мемориалы уже уничтожили или перевезли в специальные музейные комплексы. Как на Западе пытаются отменить русскую культуру, стереть факты мировой истории и кто этому противостоит — в материале РИА Новости.

Памятник Пушкину в Риге: одни оскверняют, другие защищают

Вандалы облили памятник Пушкину краской. В середине марта рижане провели пикет против сноса монумента. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш предложил свою помощь.
"Собственник памятника — Рижская дума и жители города. Будет не нужен — готовы забрать!" — написал он в соцсети.
Мэр также напомнил, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, "а в крепости, кстати, сидел его друг декабрист Кюхельбекер".
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Стрингер
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Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге

Стоит над горою "Алеша": вандалы и власти против легендарного монумента

На памятник советскому солдату в болгарском Пловдиве наносили нацистскую символику, антироссийские лозунги. Городские власти давно собирались снести монумент как "символ советской оккупации".
Но в 1998-м Верховный суд Болгарии признал статую памятником Второй мировой войны. Так что сносить не будут. Но от вандалов защиты нет.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив, на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском городе Пловдив, на холме Бунарджик

Демонтировали и убрали с глаз долой

В польском Хжовице в прямом эфире телеканала TVP демонтировали пятиметровый обелиск с красной звездой и надписью на русском и польском языках "Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".
Так же поступили и с памятником в Мендзыблоци, воздвигнутом в честь 99 солдат Войска польского и девяти советских солдат, погибших в конце января 1945-го при освобождении Злотова. Власти заявили, что отдельные элементы скульптур останутся на хранении в Институте национальной памяти, но показывать их не будут, так как они "пропагандировали тоталитарную систему".
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
В Польше сносят три памятника советским солдатам
20 апреля 2022, 14:38
Мемориал советским воинам в литовском городе Кедайняй признали "не имеющим ценности" (как и памятник погибшим воинам на кладбище Шета) и уничтожили.

Пушкин переезжает в музей

В парк монументов в Венгрии перевезли в конце 1990-х многочисленные скульптуры Ленина и венгерского коммуниста Белы Куна. Туда же отправили статую солдата, стоявшего в Будапеште, на горе Геллерт. Две скульптурные фигуры — бойца и женщины с пальмовой ветвью в руках — символизировали освобождение Венгрии от нацистов. Женщина теперь одна.
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине
10 февраля, 06:03
Памятники Пушкину в Чернигове и Николаеве отправили в музеи. О судьбе снесенной статуи Горького в Виннице ничего не известно.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМемориал в Трептов-парке в Берлине
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мемориал в Трептов-парке в Берлине
Воин-освободитель в немецком Трептов-парке по-прежнему на месте. Это завершение трилогии "странствия меча": в Магнитогорске есть монумент передачи выкованного оружия, его поднимает "Родина-мать" на Мамаевом кургане и опускает советский солдат в Германии.
Композитор Сергей Рахманинов, 1915 год - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
На месте его рождения живут медведи: мифы и новые факты о Рахманинове
1 апреля, 07:00
 
КультураПамятникиКультураисторияАлександр ПушкинДаугавпилсРигаПловдив
 
 
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