https://ria.ru/20230404/osago-1862932139.html

Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями

Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями - РИА Новости, 04.04.2023

Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями

Министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:23

2023-04-04T15:23

2023-04-04T18:49

экономика

авто

россия

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

осаго

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение министерства транспорта, сказал замглавы Алексей Моисеев."Конечно, рост цен на запчасти, это все очевидно, мы все это видим. ... Вот, возникает здесь сразу вопрос с использованием б/у запчастей. ... Понятно, что не могут быть б/у-шные тормозные колодки, по б/у-шные фары, наверное, могут быть", - сказал Моисеев, выступая на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств" в Совете Федерации.Он отметил, что не знает, как этого могло бы быть организовано, но уточнит у коллег в Минтрансе, можно ли отрегулировать "вопрос использования б/у-шных запчастей, при этом не компенсируя вопрос безопасности"."Я здесь конечно просил бы прокомментировать Минтранс - ведомство, которое отвечает за безопасность дорожного движения... Но, еще раз повторю, я тут конечно буду ориентироваться на позицию Минтранса", - заключил Моисеев.В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что рост стоимости запчастей по отдельным маркам машин иностранного производства в 2022 году достигал 30-50%, при этом по отечественным авто, которые были с хорошей локализацией по запасным частям, был на уровне 20% относительно аналогичного периода годом ранее. В среднем этот рост составил 28,6%, подытожил он."Очень часто страховщиков упрекали, что сразу не видно результата, но просто надо понимать, что выплаты просто несколько отложены по срокам, поэтому вот сейчас, мы, начиная с декабря, уже видели, как у нас средняя выплата составила более 90 тысяч рублей. Год назад еще в 2021 году выплата была средняя 71 тысяча, а вот декабрь выплата составила 91 тысяча рублей и продолжает расти. Это связано с тем, что запасные части, к сожалению, достаточно существенно подорожали. И тот портфель, который собрали страховщики, по нему платить придется много", - добавил он.

https://ria.ru/20230404/moskvich-1862886873.html

https://ria.ru/20230404/osago-1862929102.html

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экономика, авто, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, осаго