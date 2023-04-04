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Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями - РИА Новости, 04.04.2023
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15:23 04.04.2023 (обновлено: 18:49 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/osago-1862932139.html
Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями
Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями - РИА Новости, 04.04.2023
Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями
Министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:23
2023-04-04T18:49
экономика
авто
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
осаго
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение министерства транспорта, сказал замглавы Алексей Моисеев."Конечно, рост цен на запчасти, это все очевидно, мы все это видим. ... Вот, возникает здесь сразу вопрос с использованием б/у запчастей. ... Понятно, что не могут быть б/у-шные тормозные колодки, по б/у-шные фары, наверное, могут быть", - сказал Моисеев, выступая на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств" в Совете Федерации.Он отметил, что не знает, как этого могло бы быть организовано, но уточнит у коллег в Минтрансе, можно ли отрегулировать "вопрос использования б/у-шных запчастей, при этом не компенсируя вопрос безопасности"."Я здесь конечно просил бы прокомментировать Минтранс - ведомство, которое отвечает за безопасность дорожного движения... Но, еще раз повторю, я тут конечно буду ориентироваться на позицию Минтранса", - заключил Моисеев.В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что рост стоимости запчастей по отдельным маркам машин иностранного производства в 2022 году достигал 30-50%, при этом по отечественным авто, которые были с хорошей локализацией по запасным частям, был на уровне 20% относительно аналогичного периода годом ранее. В среднем этот рост составил 28,6%, подытожил он."Очень часто страховщиков упрекали, что сразу не видно результата, но просто надо понимать, что выплаты просто несколько отложены по срокам, поэтому вот сейчас, мы, начиная с декабря, уже видели, как у нас средняя выплата составила более 90 тысяч рублей. Год назад еще в 2021 году выплата была средняя 71 тысяча, а вот декабрь выплата составила 91 тысяча рублей и продолжает расти. Это связано с тем, что запасные части, к сожалению, достаточно существенно подорожали. И тот портфель, который собрали страховщики, по нему платить придется много", - добавил он.
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862886873.html
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экономика, авто, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, осаго
Экономика, Авто, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, ОСАГО
Минфин предложил рассмотреть возможность ремонта авто б/у запчастями

Замглавы Минфина Моисеев предложил рассмотреть возможность ремонта по ОСАГО б/у запчастями

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля в центре кузовного ремонта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство финансов РФ допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех, при этом важно учитывать мнение министерства транспорта, сказал замглавы Алексей Моисеев.
"Конечно, рост цен на запчасти, это все очевидно, мы все это видим. ... Вот, возникает здесь сразу вопрос с использованием б/у запчастей. ... Понятно, что не могут быть б/у-шные тормозные колодки, по б/у-шные фары, наверное, могут быть", - сказал Моисеев, выступая на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств" в Совете Федерации.
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Он отметил, что не знает, как этого могло бы быть организовано, но уточнит у коллег в Минтрансе, можно ли отрегулировать "вопрос использования б/у-шных запчастей, при этом не компенсируя вопрос безопасности".
"Я здесь конечно просил бы прокомментировать Минтранс - ведомство, которое отвечает за безопасность дорожного движения... Но, еще раз повторю, я тут конечно буду ориентироваться на позицию Минтранса", - заключил Моисеев.
В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что рост стоимости запчастей по отдельным маркам машин иностранного производства в 2022 году достигал 30-50%, при этом по отечественным авто, которые были с хорошей локализацией по запасным частям, был на уровне 20% относительно аналогичного периода годом ранее. В среднем этот рост составил 28,6%, подытожил он.
"Очень часто страховщиков упрекали, что сразу не видно результата, но просто надо понимать, что выплаты просто несколько отложены по срокам, поэтому вот сейчас, мы, начиная с декабря, уже видели, как у нас средняя выплата составила более 90 тысяч рублей. Год назад еще в 2021 году выплата была средняя 71 тысяча, а вот декабрь выплата составила 91 тысяча рублей и продолжает расти. Это связано с тем, что запасные части, к сожалению, достаточно существенно подорожали. И тот портфель, который собрали страховщики, по нему платить придется много", - добавил он.
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ЭкономикаАвтоРоссияАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФОСАГО
 
 
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