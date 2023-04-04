https://ria.ru/20230404/osago-1862929102.html

В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО

В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО - РИА Новости, 04.04.2023

В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО

Механизм страхования автогражданской ответственности нужно сохранить, чтобы избежать возврата в "лихие 90-е", считает глава экономического комитета Совфеда... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:19

2023-04-04T15:19

2023-04-04T15:33

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Механизм страхования автогражданской ответственности нужно сохранить, чтобы избежать возврата в "лихие 90-е", считает глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов."В 2022 году выросла стоимость полиса ОСАГО для всех автовладельцев, даже для тех, кто показал безаварийную езду.В прессе периодически звучит призыв отменить ОСАГО. Мы считаем, что какой-то механизм должен быть, чтобы избежать возврата в "лихие 90-е" с автоподставами, "выбиванием" денег и снижением безопасности на дорогах", - сказал сенатор в ходе слушаний во вторник.Он также отметил, что когда речь идет об ОСАГО, возникает вопрос, как сохранить доступность тарифов для населения и при этом сделать страхование безубыточным для страховых компаний. В противном случае при повышении тарифов население начнет отказываться от оформления полисов ОСАГО."Учитывая снижение уровня доходов, несовершенство государственного контроля и низкие штрафные санкции, такой соблазн сейчас достаточно велик. Автолюбителю дешевле несколько раз в год заплатить штраф 800 рублей, чем покупать полис. С другой стороны, судебная практика указывает на то, что даже наличие полиса не решает проблем для водителей. Поэтому здесь стоит вопрос и баланса стоимости полиса, и качества, и оперативности оказания услуги при ДТП", - отметил Кутепов.Кроме того, политик считает правильным обсудить, какие еще меры могут снизить стоимость полиса, например, для автомашин, которые используются редко, в частности, только летом для поездок на дачу, и имеют небольшой пробег.По словам законодателя, для молодых водителей стоимость полиса может составить порядка 20 тысяч рублей в год. Страховым компаниям невыгодно оказывать такой вид услуг, и они идут на всякие ухищрения, чтобы избежать заключения договора или навязывают пакетный продукт."Особенно остро встал вопрос дисбаланса после появления дефицита импортных запасных частей и существенного роста их стоимости. По некоторым оценкам рост составил порядка 30-50% в зависимости от запчасти", - сказал Кутепов.Он привёл данные автотранспортных предприятий, по которым запасная часть, которая ранее стоила 50 тысяч, сейчас стоит около 400 тысяч.В таких условиях появляются сложности при восстановительном ремонте; не компенсируются реальные расходы на ремонт транспортных средств при страховом возмещении в форме страховой выплаты; появляются трудности при оформлении полиса ОСАГО онлайн, кроме того, и офлайн нужно еще постараться найти страховую компанию, которая готова заключить договор, отметил парламентарий.

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https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html

https://ria.ru/20230331/toyota-1862113658.html

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общество, авто, андрей кутепов, совет федерации рф, осаго, россия