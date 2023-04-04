Близкий союзник США нанес "удар" по Вашингтону, пишут СМИ
Newsweek: отношения Вашингтона и Эр-Рияда оказались под угрозой из-за решения ОПЕК+
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поставило под угрозу и без того напряженные отношения США и Саудовской Аравии, пишет Newsweek.
"Оно (решение. — Прим. ред.) стало ударом для взаимоотношений двух стран, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем", — говорится в публикации.
"Оно (решение. — Прим. ред.) стало ударом для взаимоотношений двух стран, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем", — говорится в публикации.
В статье напоминают, что в прошлом году Саудовская Аравия решила сократить добычу вопреки призывам США поставлять на рынок больше нефти для борьбы с растущей инфляцией. В результате Белый дом обвинил Эр-Рияд в том, что он встал на сторону России и пытается спровоцировать энергетический кризис в Европе.
На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).