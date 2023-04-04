https://ria.ru/20230404/neft-1862983752.html

Близкий союзник США нанес "удар" по Вашингтону, пишут СМИ

Близкий союзник США нанес "удар" по Вашингтону, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023

Близкий союзник США нанес "удар" по Вашингтону, пишут СМИ

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поставило под угрозу и без того напряженные отношения США и Саудовской Аравии, пишет Newsweek. "Оно (решение. — Прим... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:32

2023-04-04T17:32

2023-04-04T18:21

цены на нефть

саудовская аравия

сша

опек

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поставило под угрозу и без того напряженные отношения США и Саудовской Аравии, пишет Newsweek. "Оно (решение. — Прим. ред.) стало ударом для взаимоотношений двух стран, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем", — говорится в публикации. В статье напоминают, что в прошлом году Саудовская Аравия решила сократить добычу вопреки призывам США поставлять на рынок больше нефти для борьбы с растущей инфляцией. В результате Белый дом обвинил Эр-Рияд в том, что он встал на сторону России и пытается спровоцировать энергетический кризис в Европе. На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).

https://ria.ru/20230403/neft-1862621581.html

саудовская аравия

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цены на нефть, саудовская аравия, сша, опек