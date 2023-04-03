В ОПЕК+ подтвердили сокращение добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки
Комитет ОПЕК+ подтвердил допсокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил о приверженности нынешним условиям сделки и подтвердил, что дополнительное добровольное сокращение добычи, о котором объявили несколько стран, составит 1,66 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам заседания комитета.
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"Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было решено на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) 5 октября 2022 года", — говорится в документе.
При этом комитет принял к сведению, что несколько стран решили дополнительно сократить добычу. Это Россия (500 тысяч баррелей в сутки), Саудовская Аравия (500 тысяч), Ирак (211 тысяч), ОАЭ (144 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Казахстан (78 тысяч), Алжир (48 тысяч), Оман (40 тысяч) и Габон (восемь тысяч). Россия уже сократила добычу начиная с марта, остальные приступят к этому с мая.
"Соответственно, общая дополнительная добровольная корректировка добычи вышеупомянутыми странами составит 1,66 миллиона баррелей в сутки", — заключил JMMC.
О дополнительном сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ объявили накануне. Это должно решение стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка и будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.
В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.