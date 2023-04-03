https://ria.ru/20230403/neft-1862714123.html

В ОПЕК+ подтвердили сокращение добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки

В ОПЕК+ подтвердили сокращение добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 03.04.2023

В ОПЕК+ подтвердили сокращение добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил о приверженности нынешним условиям сделки и подтвердил, что дополнительное добровольное сокращение... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:24

2023-04-03T17:24

2023-04-03T17:53

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил о приверженности нынешним условиям сделки и подтвердил, что дополнительное добровольное сокращение добычи, о котором объявили несколько стран, составит 1,66 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам заседания комитета. При этом комитет принял к сведению, что несколько стран решили дополнительно сократить добычу. Это Россия (500 тысяч баррелей в сутки), Саудовская Аравия (500 тысяч), Ирак (211 тысяч), ОАЭ (144 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Казахстан (78 тысяч), Алжир (48 тысяч), Оман (40 тысяч) и Габон (восемь тысяч). Россия уже сократила добычу начиная с марта, остальные приступят к этому с мая."Соответственно, общая дополнительная добровольная корректировка добычи вышеупомянутыми странами составит 1,66 миллиона баррелей в сутки", — заключил JMMC.О дополнительном сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ объявили накануне. Это должно решение стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка и будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.

https://ria.ru/20230403/neft-1862705624.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, цены на нефть, экономика, россия, опек, в мире