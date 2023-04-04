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Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что содержательный... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:11
2023-04-04T20:11
2023-04-04T20:21
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что содержательный разговор на эту тему возможен лишь при "сохранении Украины как суверенной нации"."Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг - сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это", - сказал Столтенберг.Он выступал по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которая прошла на уровне глав МИД в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
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В мире, Украина, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Столтенберг: диалог по членству Украины в НАТО может быть после обеспечения суверенитета