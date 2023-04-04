Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 04.04.2023 (обновлено: 20:21 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что содержательный... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:11
2023-04-04T20:21
в мире
украина
нато
брюссель
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что содержательный разговор на эту тему возможен лишь при "сохранении Украины как суверенной нации"."Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг - сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это", - сказал Столтенберг.Он выступал по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которая прошла на уровне глав МИД в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, брюссель, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО

Столтенберг: диалог по членству Украины в НАТО может быть после обеспечения суверенитета

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что содержательный разговор на эту тему возможен лишь при "сохранении Украины как суверенной нации".
"Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг - сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это", - сказал Столтенберг.
Он выступал по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которая прошла на уровне глав МИД в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
 
В миреУкраинаНАТОБрюссельЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала