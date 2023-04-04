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Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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19:37 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/nato-1863015675.html
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Финляндия не добилась ничего, вступив в НАТО, кроме навязанной нервозности и милитаризации в сознании своих граждан, считает глава международного комитета... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:37
2023-04-04T19:37
в мире
финляндия
нато
григорий карасин
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Финляндия не добилась ничего, вступив в НАТО, кроме навязанной нервозности и милитаризации в сознании своих граждан, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. "Чего добилась Финляндия, став 31-м членом военно-политического блока НАТО? Если кратко, то, пожалуй, ничего кроме навязанной нервозности и милитаризации в сознании своих граждан. Вряд ли это кого-то в Финляндии обрадовало", - написал политик в своем Telegram-канале. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230404/nato-1862903960.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, финляндия, нато, григорий карасин, совет федерации рф, россия
В мире, Финляндия, НАТО, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Россия
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

Карасин: вступив в НАТО, Финляндия не добилась ничего, кроме милитаризации в сознании

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Финляндия не добилась ничего, вступив в НАТО, кроме навязанной нервозности и милитаризации в сознании своих граждан, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
МИД: ситуация в Северной Европе изменится из-за вступления Финляндии в НАТО
Вчера, 14:08
"Чего добилась Финляндия, став 31-м членом военно-политического блока НАТО? Если кратко, то, пожалуй, ничего кроме навязанной нервозности и милитаризации в сознании своих граждан. Вряд ли это кого-то в Финляндии обрадовало", - написал политик в своем Telegram-канале.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.
Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
 
В миреФинляндияНАТОГригорий КарасинСовет Федерации РФРоссия
 
 
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